Hijo predilecto de Ricote

La historia de los pueblos la escriben sus vecinos y la de Ricote no se entendería sin el amplio conocimiento de sus gentes, la fuente ... inagotable de recursos literarios y de gestión y el buen hacer de uno de sus personajes más ilustres, Alberto Guillamón Salcedo (Ricote, 1937).

Conozco a Alberto desde el año 1975 cuando aterrizó en Murcia procedente de Bilbao –su primer destino profesional– para hacerse cargo de las actividades deportivas de la Delegación Provincial de Juventudes como funcionario del Cuerpo Técnico del Ministerio de Cultura.

Por aquellos años él coordinaba un suplemento de varias páginas que se publicaba semanalmente en LA VERDAD y recurrió a mí, que era jefe local de deportes en la OJE de Abarán, para que colaborase con él, y así lo hice, y fue como surgió una amistad que hasta hoy conservamos de manera casi permanente tanto en el plano personal como profesional.

Jubilado en 2001 como jefe de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura de Murcia, Alberto Guillamón, casado más de medio siglo con su fiel e inseparable esposa, Carmen López, y padre de tres hijos, siente un amor especial por su pueblo, que lleva en su corazón y en su cabeza. Autor de siete libros sobre Ricote, sabe la historia de innumerables vecinos y ha impulsado varios homenajes como a los hermanos Gil Villar, Paquito 'el Correo', el cura Manuel Jiménez, Pepe 'el Comino' y el más reciente a Jesús Turpín 'el Panzas'. De pluma ágil, es muy metódico y sus trabajos rozan la perfección. Os lo puedo asegurar.

Independientemente de sus ideales políticos, viene colaborando de manera desinteresada desde 1979 con todas las corporaciones locales, desde Isabel Macarro (AP) hasta Rafael Guillamón (PP), pasando por Jesús Miñano, Celedonio Moreno y Rubén Carrasco (PSOE), y Miguel Ángel Candel y Adolfo Guillamón (PP), los siete alcaldes que ha tenido Ricote desde 1979.

No soy de Ricote, municipio del que vengo escribiendo en este periódico desde 1985, gracias a un extraordinario amigo común de ambos, Pelegrín Moreno, que nos dejó en 2016, sino de Abarán, pero me atrevo a proponerle a la actual corporación municipal de Ricote que inicie el correspondiente expediente para que Alberto Guillamón Salcedo sea nombrado hijo predilecto de la villa. Méritos los hay de sobra y sería una magnífica oportunidad histórica de hacer justicia al mismo tiempo que un premio y merecido homenaje a quien a sus 88 años ha llevado el nombre de Ricote más allá de sus fronteras.

Estoy seguro de que el Ayuntamiento recibirá muchísimas adhesiones de vecinos, amigos, asociaciones y hermandades locales y regionales para que su pueblo tenga a su primer hijo predilecto de su historia, ya que el cantante Blas Cantó pudo serlo, pero el expediente iniciado en 2017 por el entonces alcalde, Celedonio Moreno, no cuajó por discrepancias políticas. Los homenajes, mejor en vida. Lo digo porque es el único de cuatro hermanos que queda, y que sea por muchos años más. Así lo deseo.