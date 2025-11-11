La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hijo predilecto de Ricote

JESÚS YELO GÓMEZ

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:10

La historia de los pueblos la escriben sus vecinos y la de Ricote no se entendería sin el amplio conocimiento de sus gentes, la fuente ... inagotable de recursos literarios y de gestión y el buen hacer de uno de sus personajes más ilustres, Alberto Guillamón Salcedo (Ricote, 1937).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  2. 2 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  3. 3 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  4. 4 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  5. 5 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  6. 6 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  7. 7 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  8. 8 Sorteo del 11 del 11 de la ONCE: comprobar los números premiados
  9. 9 Arrestan a dos menores en Cartagena por robar bolsos de ancianas
  10. 10 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del martes 11 de noviembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Hijo predilecto de Ricote