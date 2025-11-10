Comunicación frente a la inteligencia artificial
ITZIAR ROCAMORA
Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:44
Los anuncios creados mediante IA sin creativos humanos ponen en evidencia cómo la tecnología empieza a ocupar espacios que antes requerían talento e implicación de ... personas. Como estudiante de la comunicación, esto me genera preocupación sobre nuestro futuro profesional. Un algoritmo puede crear imágenes perfectas, pero no transmitir emociones ni conectar de manera auténtica con la audiencia.
La comunicación implica vivencias, mirada y creatividad humanas. Debemos aprovechar la IA como herramienta que refuerce nuestro trabajo, sin permitir que reemplace la esencia humana que hace que la comunicación sea verdadera y memorable.
