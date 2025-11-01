Miedo
DAMIÁN LÓPEZ
Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:26
¿Qué debe sentir una persona que está siendo arrastrada por el suelo? ¿Qué debe sentir esa persona si quien ejecuta ese acto, tirando de ... su mano, porta un arma de guerra? ¿Qué no debe sentir si quien la arrastra es un soldado que se detiene un momento para patearla? ¿Qué debe estar pasando por su cabeza sabiendo que, en estos dos años de genocidio, esos soldados que la vejan han disparado a sangre fría a niñas, niños, jóvenes, ancianos y a miles de palestinos como él o ella sin que pase nada? Pero, sobre todo, me pregunto cómo se debió sentir esa persona que, hace unos días, fue arrastrada por el suelo y pateada siendo apenas un niño. Esto hace mucho ya que va más allá de todo aquello que nunca habríamos podido imaginar, y aquí seguimos; entiendo que al menos aprendiendo.
