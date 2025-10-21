La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrega del Premio Planeta 2025 al escritor Juan del Val. E. P.

Élite cultural

Crítica de televisión ·

Hay un discurso de acoso y derribo, de amateurización y frivolización

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 21 de octubre 2025, 00:44

Comenta

Recuerdo, hace no mucho, estar haciendo tiempo en un centro comercial antes de entrar al cine a ver un filme programado únicamente en versión original, ... con subtítulos en español, en multisalas. Incomprensiblemente, cada vez es más habitual este hecho en la cartelera. Mientras combatía el tedio, observando a mi alrededor durante la espera, caí en la cuenta de que un grupo de niños celebraban un cumpleaños en una cadena de hamburguesas. El rey del día desenvolvía los regalos con fruición. Una camiseta de fútbol, una gorrita playera, un monstruo de esos de goma que se estira hasta el infinito…

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia
  2. 2

    El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor
  3. 3 El Mar Menor entra en situación de anoxia en la zona sur y el Instituto Español de Oceanografía teme otra «mortalidad» de peces
  4. 4

    Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión
  5. 5 Retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a la altura de Murcia
  6. 6 Encuesta: ¿Qué debería hacer Felipe Moreno en el Real Murcia?
  7. 7

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  8. 8 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  9. 9

    Arribas urge a Moreno a cerrar de una vez la venta del Cartagena
  10. 10

    Los ayuntamientos del Mar Menor afectados por la dana barajan que el agua potable no llegue hasta el jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Élite cultural

Élite cultural