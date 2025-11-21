La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Franco. EP

Cincuenta años y un día

Ese tipo con apariencia de funcionario del Catastro te podía llevar al paredón o a que te ajustaran al cuello el garrote vil

Antonio Soler

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

A raíz del medio siglo sin Franco, afirman algunas encuestas que los jóvenes serían más proclives a aceptar una dictadura que aquellos que la vivieron, ... aunque fuese de refilón. Una gota de ricino bastó para aborrecer ese régimen. El futuro incierto, la escasez de perspectivas y la falta de vivienda junto a un ambiente político polarizado, con la corrupción como eje y con una actividad política e ideológica de vuelo rasante pueden hacer pensar a los jóvenes que tal vez las formas de un tiempo pasado fueron mejores, o que al menos podrían readaptarse a un futuro mejor. Solo el desconocimiento puede acercarlos a esa tentación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  2. 2 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 20 de noviembre de 2025
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    Victoria judicial de un vecino que se construyó una casa en la Algameca Chica
  6. 6 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 20 de noviembre de 2025
  7. 7 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  8. 8

    La fiebre por el pistacho dispara su cultivo un 140% en la Región de Murcia por la alta rentabilidad
  9. 9

    Visto bueno a la expropiación de parcelas para la ciudad deportiva del Real Murcia
  10. 10 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cincuenta años y un día

Cincuenta años y un día