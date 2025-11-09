La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilustración: Mattin

Cada partido se debate en su crisis y el país en la de todos

El foco ·

Si el afán de Junts era protagonizar el descalabro de Sánchez, en hueso pincha. Le falta decisión para forzar la moción de censura por los socios que precisa para ello

Antonio Rivera

Catedrático de Historia Contemporánea de la UPV/ EHU

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

Repetirá la portavoz parlamentaria de Junts rueda de prensa en las próximas semanas para que nos creamos de una vez que dinamita la legislatura? Mala ... tesitura la de esta formación, atrampada entre una nostalgia por el 'procés' y las esencias patrias amenazadas por el discurrir del universo (Aliança Catalana), y un pragmatismo que fue su santo y seña pujolista, y que ahora cede definitivamente a su competidor de la Esquerra Republicana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  4. 4

    El Taibilla achaca ahora también el corte de agua en el Mar Menor al déficit de depósitos municipales
  5. 5 Herido un ciclista tras caer por una rambla en Cartagena
  6. 6

    Cultura advierte de que no saldrá de Murcia ningún tesoro de las agustinas
  7. 7

    Lidó Rico plasma el devenir de Murcia en un imafronte por el 1.200 aniversario
  8. 8

    La Comisión Europea ve en Mercosur una gran vía de mercado para la carne de cerdo, vinos y quesos murcianos
  9. 9

    La concesión del puerto de la localidad cartagenera de Los Nietos se atasca en Fomento
  10. 10 Defensa de la sanidad en las calles de Murcia, Cartagena y Lorca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cada partido se debate en su crisis y el país en la de todos

Cada partido se debate en su crisis y el país en la de todos