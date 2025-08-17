No me gusta nada el velo en las mujeres musulmanas que simboliza la pertenencia a ese credo religioso. No me gusta porque en realidad es ... una representación de la sumisión al hombre. Viví algún tiempo en países árabes y observé de cerca y en directo el trato hacia las mujeres, incluso por parte de amigos y colegas que, ellos sí, estaban completamente occidentalizados. Pero cuando se trataba de la mujer...

Esa experiencia me hizo perder la simpatía que pudiera tener hacia esa cultura. Claro que mi simpatía era hacia Averroes (Ibn Rud), Ibn Arabí, no hacia lo que ha venido en los últimos años: talibanes, Estado Islámico, ayatolás y extremistas islamistas en general.

Volviendo al velo (en realidad un pañuelo sobre la cabeza), una cosa es que no me guste por lo dicho anteriormente y otra cosa es que me moleste ver por una calle de Murcia, o de Torre Pacheco, a una mujer con velo (estéticamente puede ser hasta bonito) porque simboliza su pertenencia a una religión, ese es un derecho. Por cierto, la palabra Islam significa sumisión, sumisión a Dios, claro, lo que ocurre es que esa sumisión divina se da a través de la sumisión al hombre. Y eso es lo intolerable.

Otra cosa es ver a mujeres con burka por nuestras calles, pero es que ni siquiera deberíamos verlas en Afganistán, y el mundo debería hacer algo si no fuese por los intereses cruzados y la real política. Ese 'vestido' invade cualquier derecho humano, al margen de suponer para quien lo lleva un horror físico. Una vez una mujer, teóricamente feminista, en un debate público defendió el uso del burka porque «es su costumbre que hay que respetar». ¿Qué costumbre? Que intenten cambiar de costumbre y verá lo que le pasa.

En el extremo contrario está eso de 'integrarse'. ¿Qué es integrarse, que coman paella todos los días? ¿Se integran esos ingleses que viven encerrados en un resort y apenas hablan palabra de castellano? Si trabajan y cotizan aquí ya es una forma fuerte de integración. Otra cosa es admitir en un país que se basa en los derechos humanos, como el nuestro, la ablación femenina y atropellos de ese tipo. En fin, tengamos sentido común. Islam significa también paz, paz interior, pero igualmente paz en general. Y los países libres como los europeos han de aplicar las leyes con entendimiento, con mayoría de edad kantiana, ilustrada, combatiendo a nuestros propios extremistas.