Sobre el término semita y el horror

Esto que voy a comentar lo he traído a estos artículos en ocasiones anteriores, pero quizás nunca ha sido tan oportuno recordarlo como en estos ... momentos de verdadero terror infame por parte del gobierno de Israel: tan semita es un judío como un palestino, incluso otros habitantes históricos de la zona de Oriente Medio. Semita es una derivación del personaje bíblico Sem, uno de los hijos de Noé que sobrevivieron al diluvio universal, según el Libro del Génesis.

Cuando yo era niño en las escuelas todavía se estudiaba lo que entonces se llamaba Historia Sagrada, cosa que agradezco, en primer lugar porque nos hemos criado en una cultura cristiana y católica, creamos o no, y en segundo lugar porque sin esa formación de base no se entienden muchas cosas, por ejemplo, no se entiende todo el gran arte, al menos hasta comienzos del siglo XX con la llegada de las vanguardias y de la idea, ya construida en el siglo XVIII por Lessing, de que el arte no debe estar sujeto o ser dependiente de ninguna religión o cualquier otro vasallaje, sino que se justifica por sí mismo.

Bueno, sobre el término semita y su evolución hay muchas variaciones, algunas relativamente recientes e interesadas, como sobre el término antisemita, que surge hacia finales del siglo XIX y ligado a la ideología sionista, es decir, a sectores extremistas del judaísmo. Yo tengo bastante oxidada mi memoria sobre la vieja Historia Sagrada, de manera que puedo cometer algún error en lo que digo, pero de lo que no tengo duda es que originariamente semita viene de Sem, de ahí surgieron varias ramas étnicas o lingüísticas, como el hebreo, el árabe o el arameo. Consecuentemente, insisto: tan semita es un judío como un palestino, de modo que no tiene sentido llamar antisemita a un palestino porque supondría que un palestino está contra sí mismo.

Dicho eso, lo intolerable e insoportable es lo que está ocurriendo en Gaza. Desde mi infancia y adolescencia, en la televisión en blanco y negro, no había visto imágenes de niños famélicos, de ojos hinchados y en los puros huesos. Un asesinato concienzudo y terrible de niños... ¿antisemitas? De nuevo Biafra por el hambre al que el criminal Netanyahu somete a la población, pero, más allá de Biafra pues el hambre se mezcla con bombardeos sin piedad, no hay refugio para nadie, y menos para los niños. ¿Antisemitas?