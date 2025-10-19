La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tercer milenio

Rodeados

Leo que tenemos que sentir terror ante los inmigrantes. Así que salgo a la calle, lógicamente, pertrechado para defenderme

Antonio Parra

Antonio Parra

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:10

Escucho a ciertos líderes, escucho a muchos comentaristas, leo determinadas páginas de periódicos y me doy cuenta de que tenemos que sentir terror ante los ... inmigrantes que inundan nuestro suelo patrio. Así que salgo a la calle, lógicamente, pertrechado para defenderme de los que acechan y me asaltarán en cada esquina. Para defenderme de los ataques de 'morenos', 'moros' 'indios' y otros potenciales ladrones, violadores y criminales, llevo escondidos polvos pica-pica, bombas fétidas y caldo picante de michirone. Un arsenal defensivo que ni el Netanyahu ese, que, según, me han dicho, es de los buenos, de los nuestros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  3. 3

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  4. 4

    El cáncer no es de color de rosa: «No soy una guerrera»
  5. 5

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  6. 6 El mejor día de la semana para ir al supermercado: llenarás la cesta por menos dinero
  7. 7

    Las cuentas del aeropuerto de la Región de Murcia se enredan más
  8. 8 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  9. 9

    «Más vale sobrepredecir que quedarnos cortos»: así trabaja la Aemet para analizar el tiempo
  10. 10 Rescatan este sábado por la noche a dos senderistas perdidos en la Sierra de Columbares de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rodeados