La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Olor a toros

Paco quería decir aroma, ese inasible que está en el ambiente; ese deseo colectivo e individual, esa aspiración a ser felices

Antonio Parra

Antonio Parra

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:26

Cuando llegaban estos días del agosto declinante y ya se vislumbraba el cercano septiembre, mi añorado Paco Flores Arroyuelo solía exclamar: «¡Ya huele a toro!».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  2. 2 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  3. 3

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  4. 4

    Crece la presión para reabrir este año la línea Cartagena - Albacete con un óptimo servicio de trenes
  5. 5 Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz
  6. 6 El Real Murcia ofrece medio millón de euros por Flakus
  7. 7 Apuñala a su padre en una pierna durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares
  8. 8

    El PP se la juega a un adelanto electoral de Pedro Sánchez: «Puede ser en cualquier momento»
  9. 9 Un incendio forestal en Granada obliga a desplegar un amplio dispositivo para contener las llamas
  10. 10 Apuñala a su padre en una pierna durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Olor a toros