Médico, profesión de riesgo

La medicina ha pasado en no muchos años de ser una profesión de prestigio, hasta cierto punto elitista y valorada socialmente, a ser una profesión ... de riesgo. En general, pero especialmente la de médico de Atención Primaria. La Atención Primaria, además de masificada (y no me refiero sólo en la Región de Murcia, sino en toda España), el médico de familia es el muro en el que abocan en primera instancia, todos los dolores y a veces también las frustraciones personales. Allí, como en los ríos de Manrique, van a parar desde los afectados por un simple catarro a los enfermos oncológicos.

Hablo de médicos, doctores y doctoras, pero esto se puede extender al personal sanitario en general. Pienso en la enfermería, pero también en las personas de administración que, a su pesar y sin que dependa de ellos y de ellas, te dan una cita para varios meses después. A su pesar, digo, pero el enfado del paciente lo reciben en esa sección, y así durante muchas horas cada día y durante todos los días. Es cierto que en este colectivo, como en todos, hay gente desagradable, o con poco tacto con los enfermos; se cometen errores, pero, en general, es personal que se comporta con una paciencia infinita. A veces uno no se explica cómo aguantan tanto, cómo son capaces de tener una palabra comprensiva o animosa. Pero es que, además, en los últimos años se produce un fenómeno insoportable, el de las agresiones a médicos y al personal sanitario. Uno, que por desgracia (¡ay!) hace demasiado 'turismo' médico, nota cuando visita por primera vez a determinado especialista miedo en la mirada. No me extraña, las agresiones se están multiplicando, y nunca se sabe a quién se tiene delante. La sanidad española, claro, tiene muchas carencias. Aquí –afortunadamente– se atiende a todo el mundo, lo que provoca masificación y largas esperas para ser citado. Hacen falta más profesionales, pero la sanidad española, la pública, que es la que quiero para mí, es ejemplar en muchos sentidos, de las mejores en el mundo. Y el problema de las agresiones es intolerable, algo que preocupa de manera alarmante. No sé qué se puede hacer, supongo que es un asunto complejo, como lo es, por ejemplo, la agresión a mujeres. El riesgo cero siempre es imposible. Pero en el caso de las agresiones a médicos aparecen datos que indican que van en aumento de manera insoportable. Sí, la de médico, nueva profesión de riesgo.

