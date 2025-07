Lo Ferro y la extraña pareja

El gran Pepe Marchena cantaba por alegrías esta letra: «A la mar que te vayas/ querido Pepe,/ a la mar que te vayas/ me voy ... por verte». En llegando estas fechas se acerca la oportunidad de escuchar en la Región buen flamenco, sobre todo si pensamos en su apartado de concurso, jóvenes artistas (o no tanto) dispuestos a triunfar ante un experto jurado. Afortunadamente buen flamenco profesional se puede escuchar cada vez más en toda España, y yo diría que en todo el mundo, con grandes programaciones en muchos lugares.

Pero para ver los más célebres concursos hay que quedarse aquí, en la Región, y además no hay que irse, como Marchena, al mar, aunque sí bien cerca. Desde luego, el concurso de los concursos es el del Festival del Cante de las Minas de La Unión, donde llega un aire fresco del cercano mar, siempre que no haya lebeche, como cuando hay levante en Sanlúcar de Barrameda, porque entonces la humedad no te deja respirar. Bueno, no hay ninguna duda de que La Unión ofrece el festival-concurso más grande del mundo, el más potente, que llegará a comienzos de agosto, como cada año.

Pero antes, del 21 al 27 de julio, llega otro festival-concurso que es de los más importantes de España en su género y que igualmente se celebra en nuestra región: el festival de Lo Ferro, que este año alcanza ya su edición número 45, que no es poca cosa. El de Lo Ferro es un festival que ha crecido y mejorado mucho en los últimos años, aunque sigue centrado exclusivamente en el cante, mientras La Unión premia cante, guitarra, baile e instrumentos musicales.

El crecimiento de Lo Ferro se debe en buena medida a lo que yo llamo 'la extraña pareja', como en la película de Jack Lemmon y Walter Matthau, el tándem formado por el presidente de la Peña Melón de Oro y alma máter de todo, aunque siempre en la trastienda, Mariano Escudero, y el director del certamen, Francisco Aparicio, activo, creativo y siempre en la primera línea.

Lo Ferro, una pequeña barriada de Roldán, a su vez pedanía de Torre Pacheco, ha conseguido que en los últimos años el ayuntamiento se haya tomado más en serio el festival y que se implique más en él. Hoy el eco del certamen es muy amplio e importante, aficionados de todas partes lo visitan, incluida la gente joven. A Lo Ferro hemos de ir.