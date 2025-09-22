Borges, el gran Borges, en pleno auge y barbarie del nazismo y de Hitler, dijo, entre otras palabras, estas: «Es posible que una derrota de ... Hitler fuese la ruina de Alemania, pero es posible que su victoria sea la ruina y el envilecimiento del orbe». Borges creía imposible la victoria del sanguinario psicópata alemán porque en última instancia los alemanes y hasta el propio Hitler sabían que la derrota moral siempre les perseguiría. Por cierto, esto que decía Borges del nazismo es lo contrario de lo que dice ahora este señor de las piernas sobre la mesa (Aznar creo que le llaman), que asegura, como si fuese Einstein, que si Israel pierde en «lo que está haciendo» en Gaza será la ruina de Occidente. Ver y oír para creer.

El debate, interesadamente bizantino para algunos, se centra ahora en si a «lo que está haciendo» el miserable de Netanyahu es genocidio o no. Por supuesto que lo es. A los palestinos se les asesina por palestinos que por cierto, son tan semitas como los israelíes, ambos pueblos proceden de Sem, son sus hijos, y ello según la propia tradición judía; es decir, si en esta tragedia hay antisemitas son los del gobierno israelí, que están masacrando a sus 'hermanos' semitas. Los palestinos son los filisteos, que eran los 'malos' de la Biblia. Cuando la pérfida Dalila (filistea, claro) engañó a Sansón, los malos llevaron al forzudo a dar vueltas a un molino a la ciudad...¡de Gaza! ¿Será señal de que los palestinos ya estaban por entonces en esta tierra, en su tierra?

Pero dicho esto, a mí me da igual que lo llamemos genocidio o no. Incluso, dado que genocidio es una palabra de raíz culta, puede que haya gente que ni siquiera sepa qué significa. Prefiero 'exterminio', que es una palabra con mucha fuerza fonética y semántica y que todo el mundo entiende. Incluso 'masacre', que es la expresión elegida por Núñez Feijóo para calificar «lo que está haciendo» allí Netanyahu, según lo explica el señor de las piernas sobre la mesa, a quien creo que le dieron por estos pagos una cátedra de ética.De nuevo: ver para creer.

Yo espero que, si hay justicia divina (aunque sea la de su propio Dios israelí), Netanyahu y otros de sus secuaces acaben ante algún tribunal internacional y terminen sus sucios días pudriéndose en alguna cárcel. Eso antes de que él y su compinche Trump hagan allí un resort hortera para millonarios. Pero me temo que no caerá esa breva.