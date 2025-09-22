La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Exterminio

El debate, interesadamente bizantino para algunos, se centra ahora en si «lo que está haciendo» el miserable de Netanyahu es genocidio o no

Antonio Parra

Antonio Parra

Lunes, 22 de septiembre 2025, 01:15

Borges, el gran Borges, en pleno auge y barbarie del nazismo y de Hitler, dijo, entre otras palabras, estas: «Es posible que una derrota de ... Hitler fuese la ruina de Alemania, pero es posible que su victoria sea la ruina y el envilecimiento del orbe». Borges creía imposible la victoria del sanguinario psicópata alemán porque en última instancia los alemanes y hasta el propio Hitler sabían que la derrota moral siempre les perseguiría. Por cierto, esto que decía Borges del nazismo es lo contrario de lo que dice ahora este señor de las piernas sobre la mesa (Aznar creo que le llaman), que asegura, como si fuese Einstein, que si Israel pierde en «lo que está haciendo» en Gaza será la ruina de Occidente. Ver y oír para creer.

Espacios grises

