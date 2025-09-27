La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tirando a dar

Ni quito ni pongo... reina

Jumilla no merece el baldón de quedar en el mapa nacional como símbolo de enfrentamiento o xenofobia

Ana María Tomás

Ana María Tomás

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:46

La alcaldesa de Jumilla pidió hace unos días al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, «que deje a Jumilla en paz, que aquí estamos con absoluta ... normalidad y convivencia», en respuesta a que este pretende denunciar ante la Abogacía del Estado la moción aprobada por el Ayuntamiento que modifica el reglamento de las instalaciones deportivas que habla de destinar estas solo a uso deportivo y no llevar a cabo en ellas actos políticos o religiosos. Cosa que, en su momento, fue tergiversada, manipulada y lanzada como arma arrojadiza contra una mujer que, nos guste más o menos su color político, merece, al menos, respeto. No se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo con ella, sino de reconocer la dificultad del cargo y la necesidad de que existan voces femeninas firmes en el liderazgo público. Duele comprobar cómo, cuando arrecian las críticas, apenas se alza alguna voz solidaria para defenderlas, especialmente desde quienes se llenan la boca hablando de igualdad y de feminismo. Tuvo que tomar decisiones en circunstancias complejas; por ello, fue juzgada con una dureza desmedida, teñida de prejuicio y de mezquindad. Decisión que fue también usada contra una tierra, Jumilla, que si algo la define es precisamente su capacidad de acoger. Aquí han encontrado techo y pan hombres y mujeres de todas partes. Hemos compartido trabajo, escuela, vecindad y amistad con quienes llegaron buscando un futuro mejor. Jamás se nos ha conocido por levantar muros, sino por tender la mano. Por tanto, no es permisible que se instrumentalice esa hospitalidad, que se use nuestra identidad común como arma arrojadiza en la lucha política. Y mucho más, cuando ya se apagaron los ecos de un enfrentamiento que, realmente, nunca existió.

