La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La UME se dirige a Los Alcázares ante el peligro de desbordamiento de ramblas
Tirando a dar

Librerías y libreros

Ana María Tomás

Ana María Tomás

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:33

Recuerdo con nitidez la librería que, en mi adolescencia, quedaba de paso entre el instituto y mi casa. Era una tienda pequeña, llena de estanterías ... de libros, con un tímido mostrador tras el que se encontraba el librero Lencina. Con él aprendí que los libros no solo se compran: se encuentran, se recomiendan, de palabra a palabra, de lector a lector. Más tarde, durante mis años universitarios, tuve la suerte de conocer a Diego Marín, librero por antonomasia, quien, cual oráculo de Delfos, tenía siempre, tras sus ojillos vivaces e inquietos, el título que precisaba para mis asignaturas. «¿Es este el que buscas?». Esa pregunta, sencilla y desprovista de estrategia comercial, era un acto de conocimiento y de confianza mutua.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas: San Javier supera los 177 litros
  2. 2 La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo
  3. 3 La dana golpea a última hora y provoca inundaciones en San Javier y Los Alcázares
  4. 4 El pabellón Cabezo Beaza de Cartagena se llena de desalojados: «El agua ya entraba por el dormitorio»
  5. 5 Diez detenidos en Molina de Segura por una pelea multitudinaria
  6. 6 Detenido en La Manga por intentar llevarse seis botellas de champán Moët
  7. 7

    Los hosteleros del casco histórico de Murcia tendrán que sustituir toldos y pérgolas por sombrillas en los próximos meses
  8. 8

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  9. 9 Activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región de Murcia
  10. 10

    Costas recibe el aval de la Justicia para desalojar dos casas en Cabo de Palos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Librerías y libreros