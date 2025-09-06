La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tirando a dar

Bendita rutina

Qué bueno sería aprender a disfrutar de lo que toca en cada momento: el descanso cuando descansas, y la rutina cuando trabajas

Ana María Tomás

Ana María Tomás

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:26

Septiembre llega cada año como ese amigo inesperado que no has invitado a la fiesta, pero aparece igual, con cara de «¡Ya estoy aquí!, ¿me ... extrañabas?». Y lo peor es que, aunque todos lo negamos con vehemencia, en el fondo sí lo echábamos de menos un poco. Porque la llamada 'vuelta a la normalidad' no es tan malvada como nos gusta pintarla. Más bien es como esa camiseta desgastada y fea, pero cómoda, que no nos atrevemos a tirar aunque llevarla puesta sea la vacuna contra la lujuria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
  2. 2

    Carlos Alcaraz, sin piedad de Djokovic, ya está en la final del US Open
  3. 3 El Ayuntamiento de Murcia congelará los impuestos y tasas municipales para el próximo año
  4. 4 Nueva jornada de retenciones en la autovía A-30 en Murcia con más de 4 kilómetros de atasco
  5. 5 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  6. 6

    Fomento dobla las ayudas a la mejora energética de edificios de la Región de Murcia con otros 21 millones
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8 El Ayuntamiento de Murcia abrirá la terraza del Moneo para que los ciudadanos puedan presenciar el pregón de Viva Suecia
  9. 9 Los emoticonos que todo murciano querría enviar: «Deberían existir en Whatsapp»
  10. 10

    Medio Enrique Roca lleno 17 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Bendita rutina