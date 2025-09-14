La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Velas en recuerdo de Charlie Kirk. Efe
Entre Líneas

La banalidad del odio

Los moderados de la derecha y de la izquierda son más necesarios que nunca para salvar en Europa el barco de la democracia liberal

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025

Cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asumido el 'me gusta la fruta' de Isabel Díaz Ayuso en un vídeo en el que ... aparece cantando 'Mi limón, mi limonero' deja entrever que ha asumido el insulto de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando llamó 'hijo de puta' al presidente del Gobierno. No estamos ante una anécdota banal del verano sino en medio de un terreno embarrado que empieza a compartir la derecha convencional y la extrema derecha y que se sustenta en la deslegitimación democrática y personal del presidente del Gobierno. Al fondo, la cultura del odio que se ha adueñado de una buena parte de la conversación pública, en parte por la voracidad de las redes sociales.

