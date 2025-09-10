La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Enfermos sin enfermedad

La incidencia de los síntomas físicos persistentes está aumentando. Contribuye a ello el estrés crónico y la creciente intolerancia social al malestar, entre otras razones

Abel Novoa

Abel Novoa

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:14

Los llamados síntomas físicos persistentes (SFP) son aquellos malestares corporales que se prolongan en el tiempo sin que exista una causa orgánica clara que los ... explique. Muy frecuentes en toda la población, afectan sobre todo a los jóvenes: dolor musculoesquelético (por ejemplo, fibromialgia o lumbalgia crónica), cansancio ('long' covid), palpitaciones (síndrome de taquicardia ortostática postural), trastornos digestivos funcionales (colon irritable, SIBO, intolerancias alimentarias) o síntomas neurológicos inespecíficos como cefaleas recurrentes, mareos, pérdida de memoria o debilidad/hormigueo en extremidades. Durante años se habló de 'síntomas sin explicación médica', pero esta denominación resultaba estigmatizante y sugería que el problema era irreal. Dos interpretaciones son habituales: el origen psicológico y/o el comportamental (quejas exageradas para obtener beneficios, por ejemplo, bajas médicas). El término SFP es más respetuoso y clínicamente útil: reconoce la realidad del sufrimiento a pesar de la ausencia de hallazgos en las pruebas.

