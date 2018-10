Tecnología alimentaria para salvar el mundo

De Murcia hasta la capital europea

«Todo lo ocupa la economía del palco del Bernabéu», responde airado Jesús Pagán, cuando se le pregunta dónde ha quedado la idea inicial de instalar una fábrica por barrio y surtir a hospitales y colegios con comida sana y sostenible. Sin embargo, no se rinden y esperan abrir de aquí a Navidad 7 locales nuevos. Pero, mientras, su filosofía extiende sus redes. El Ayuntamiento de Barcelona ha invitado a Foodtopía, junto a The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, una de las mayores de ámbito privado de EE UU, para hablar sobre economía circular; además, han sido llamados para participar en tres proyectos fuera de Murcia, con la Fundacion Catalunya La Pedrera, para promover el Impulso Social en la Cooperativa 2147 Mans; con Cantabria EcoTierruca, premio de emprendimiento social de la Universidad de Cantabria; y con el Ayuntamiento de Cáceres.

Como remate Commons Network, una organización civil que aspira a presentarse a las elecciones europeas en 2019, les ha invitado a colaborar contando su experiencia en un libro, que publicarán como presentación de su proyecto para una Europa social y económica sostenible.