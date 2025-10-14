La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Webinar sobre préstamos Enisa para pymes innovadoras

NE.

Murcia

Martes, 14 de octubre 2025, 20:19

Comenta

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim) ha organizado para el próximo 21 de octubre una charla virtual en la que mostrará los pasos a seguir para pedir un préstamo participativo Enisa, dirigidos a apoyar iniciativas innovadoras y el emprendimiento en España, además de explicar cómo realizar el proceso de solicitud con mayor garantía de éxito.

Enisa es la empresa pública dedicada a la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores de pymes y emprendedores, siendo uno de los principales apoyos públicos al alcance de las startups a la hora de afrontar su fase de crecimiento.

Esta vía de apoyo ha permitido impulsar miles de startups y pymes innovadoras, siendo una vía de acceso a financiación atractiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  3. 3 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  4. 4 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  5. 5 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia
  6. 6 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  7. 7 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  8. 8

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  9. 9

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  10. 10 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Webinar sobre préstamos Enisa para pymes innovadoras