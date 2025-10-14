Webinar sobre préstamos Enisa para pymes innovadoras

NE. Murcia Martes, 14 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim) ha organizado para el próximo 21 de octubre una charla virtual en la que mostrará los pasos a seguir para pedir un préstamo participativo Enisa, dirigidos a apoyar iniciativas innovadoras y el emprendimiento en España, además de explicar cómo realizar el proceso de solicitud con mayor garantía de éxito.

Enisa es la empresa pública dedicada a la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores de pymes y emprendedores, siendo uno de los principales apoyos públicos al alcance de las startups a la hora de afrontar su fase de crecimiento.

Esta vía de apoyo ha permitido impulsar miles de startups y pymes innovadoras, siendo una vía de acceso a financiación atractiva.

