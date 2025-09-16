UCAM e Hidrogea investigarán cómo mejorar la gestión de los recursos hídricos en la Región

NE. Murcia Martes, 16 de septiembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

Sacar el máximo provecho a cada gota de agua en la Región de Murcia y que ésta llegue a los ciudadanos en las mejores condiciones es la base sobre la que trabajará la nueva Cátedra Universitaria de Empresa puesta en marcha por la UCAM junto a Hidrogea. El acuerdo suscrito por María Dolores García, presidenta de la UCAM, y Juan José Alonso, consejero delegado de Hidrogea, refuerza la colaboración que ambas instituciones vienen desarrollando desde hace más de 10 años.

La nueva cátedra analizará y desarrollará nuevas tecnologías que permitan mejorar la gestión de los recursos hídricos de la Región, su eficiencia y sostenibilidad, haciendo hincapié en la circularidad del agua. «Para una empresa como Hidrogea, que tiene una presencia muy importante en la Región, donde gestionamos el agua urbana de más de un millón de habitantes, es importante tener alianzas con el mundo científico, como la UCAM, para que nos ayude a solucionar nuevos retos», señala Alonso.

Una de las vías de investigación será la de los contaminantes emergentes, que conviene ir estudiándolos, monitorizándolos y formular nuevas estrategias.

