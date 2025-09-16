La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Formación

UCAM e Hidrogea investigarán cómo mejorar la gestión de los recursos hídricos en la Región

NE.

Murcia

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:25

Sacar el máximo provecho a cada gota de agua en la Región de Murcia y que ésta llegue a los ciudadanos en las mejores condiciones es la base sobre la que trabajará la nueva Cátedra Universitaria de Empresa puesta en marcha por la UCAM junto a Hidrogea. El acuerdo suscrito por María Dolores García, presidenta de la UCAM, y Juan José Alonso, consejero delegado de Hidrogea, refuerza la colaboración que ambas instituciones vienen desarrollando desde hace más de 10 años.

La nueva cátedra analizará y desarrollará nuevas tecnologías que permitan mejorar la gestión de los recursos hídricos de la Región, su eficiencia y sostenibilidad, haciendo hincapié en la circularidad del agua. «Para una empresa como Hidrogea, que tiene una presencia muy importante en la Región, donde gestionamos el agua urbana de más de un millón de habitantes, es importante tener alianzas con el mundo científico, como la UCAM, para que nos ayude a solucionar nuevos retos», señala Alonso.

Una de las vías de investigación será la de los contaminantes emergentes, que conviene ir estudiándolos, monitorizándolos y formular nuevas estrategias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Cieza tras la muerte de la concejala del PP Amparo Pino
  2. 2 Un jubilado mata a su esposa en El Algar en el primer crimen machista de este año
  3. 3 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  4. 4 Tres heridos, uno de ellos de gravedad, al chocar cuatro turismos y una moto en Murcia
  5. 5 Muere Robert Redford a los 89 años
  6. 6 Así es el faro de Cabo de Palos por dentro: la visita para descubrir todos sus rincones
  7. 7

    Una treintena de municipios de la Región de Murcia facilitarán suelo para edificar 1.820 viviendas asequibles
  8. 8

    Feijóo celebrará en la Región de Murcia una cumbre de barones autonómicos del Partido Popular
  9. 9 Los históricos Cines Floridablanca de Murcia tienen nuevo uso tras casi 20 años cerrados: habrá un gimnasio
  10. 10

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad UCAM e Hidrogea investigarán cómo mejorar la gestión de los recursos hídricos en la Región