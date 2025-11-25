El VI Salón del Caravaning y Tiempo Libre del Levante acogerá las grandes novedades del sector

NE. Torre Pacheco Martes, 25 de noviembre 2025, 21:57 Comenta Compartir

Del 15 al 18 de enero de 2026 Ifepa celebrará el VI Salón del Caravaning y Tiempo Libre del Levante con más de 25.000 metros cuadrados de exposición, que estarán ocupados por las últimas novedades en cuanto a autocaravanas, caravanas y campers tanto nuevas como de segunda mano, así como representantes de distintos campings, llegados de varios puntos del país, que ofrecen una extensa oferta de alojamiento. A todo ello se sumará una importante galería comercial con complementos y accesorios, junto a zona 'gastrovaning' con una gran variedad de opciones gastronómicas.

En esta edición se espera que asistan más de 16.000 personas, llegadas de todo el país, entre las que también se encuentra una gran representación de público extranjero –principalmente de Reino Unido, Alemania y Francia– que se caracteriza por una gran afición al sector del caravaning y cuenta, habitualmente, con residencia en la costa Mediterránea.

Con solo seis años de antigüedad, esta feria se ha convertido en cita obligada para los profesionales y apasionados del sector, posicionándose como uno de los más destacados a nivel nacional. En Ifepa se darán cita las principales marcas del mercado con grandes ofertas, tanto para venta como para alquiler. Todo ello de la mano de más de 50 empresas participantes, procedentes de varios puntos de la geografía nacional.

«A pesar de ser un salón joven, estamos muy satisfechos con la evolución que está teniendo, y este año apostamos porque seguirá una tendencia ascendente y de gran valor para la Región de Murcia, donde este tipo de turismo va ganando fuerza, y además supone una importante promoción del turismo», según Antonio Miras, director de Ifepa, en la edición del 2025 se logró en feria un impacto económico en torno a 9.300.000 euros, entre ventas y demás servicios asociados, añade Miras.

Presentación de Equimur en Sicab Sevilla

En el marco del Salón Internacional de Caballos (Sicab), se presentó el pasado 20 noviembre el Cartel Oficial de la próxima edición de Equimur-Salón Internacional de Caballos de Razas Puras Región de Murcia, que se llevará a cabo del 12 al 15 de marzo de 2026 en Ifepa-Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, situado en Torre Pacheco, y que cumple este año 30 ediciones.

El acto, presidido por José Juan Morales, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles, reunió a representantes de los distintos comités organizadores que forman parte del Circuito de Concursos Morfológicos, entre ellos el de Equimur a través de Álvaro Arcos, de la Secretaría Técnica.

La edición de Equimur 2026 como es habitual, inaugurará el calendario oficial de Concursos Oficiales de Pura Raza Española (PRE). Este prestigioso evento no solo celebra la belleza y elegancia de esta noble raza, sino que también permite a los ganaderos competir con sus ejemplares en un escenario destacado.