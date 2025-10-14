Los Premios Consejo Social y Alumni 2025 celebran el jueves su gala con ocho distinciones

El Espacio Alviento acogerá este evento que pone en valor la aportación de la UPCT a la formación de talento

Un año más, los Premios Consejo Social y Alumni reconocen el talento que emana de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). La iniciativa, que potencia el vínculo entre la sociedad, el mundo empresarial y la propia universidad y sus egresados, premia en esta ocasión a ocho entidades, proyectos y profesionales que destacan por su aportación en sus respectivos ámbitos de actividad.

La gala se celebrará este jueves, 16 de octubre, a las 20.00 horas en el Restaurante Espacio Alviento, y contará con la bienvenida a cargo del director de este periódico, Víctor Rodríguez, y del rector de la UPCT, Mathieu Kessler. Organizado por el Consejo Social, la Asociación Alumni de la UPCT y LA VERDAD, y con el respaldo de CT ingenieros, Grupo ATU, Emasa / Cartagena Parque, Cementos Cruz y Grupo Zamora, el evento comenzará con la entrega de los Premios Alumni, a los que dará paso su presidente, Ignacio Cifuentes Bello. El Premio Mentor tendrá dos destinatarios: el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, en reconocimiento a los 175 años que llevan cada uno de ellos abrazando la innovación, la excelencia y el servicio público.

El Premio Emprendedor será para Pedro Antonio García Bastida por el proyecto 'Sugi microvegetales' con el que produce sus propios microvegetales vivos con técnicas sostenibles de agricultura y los distribuye a los grandes restaurantes de la Región de Murcia. El Premio Excelencia recae en Vicente Carrión Iniesta, jefe de área de Integración Operativa en Navantia Cartagena, desde donde establece las metodologías y procesos que se emplean en Ingeniería en el Negocio de Submarinos de Cartagena. En su trayectoria destaca la participación en el diseño eléctrico del 'Hespérides', su papel como pionero en la implementación de software de diseño asistido por ordenador en Bazán o como jefe de proyecto del simulador de plataforma para submarinos S80Plus.

Cooperación y compromiso

A los Premios Consejo Social dará paso su presidente, Emilio Restoy. Este año, Estrella de Levante será distinguida con el Premio Cooperación por su destacada implicación en el desarrollo académico y profesional de los estudiantes, materializada, entre otras, en la participación en la Red de Cátedras de la UPCT, fomentando proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

El Premio Compromiso Social será para Erasmus Student Network Cartagena (ESN CARTAGENA), un grupo de jóvenes voluntarios que organizan actividades para los estudiantes internacionales que realizan esta movilidad, para proporcionarles una mejor experiencia en su estancia.

El Ayuntamiento de Cartagena recibirá el Premio Mecenazgo por su destacada implicación en el fortalecimiento de la universidad y el apoyo directo a sus estudiantes, así como su compromiso con el progreso educativo, la innovación y el futuro de los jóvenes cartageneros.

Por último, el Premio Ginés Huertas Martínez a la Superación y Esfuerzo es para Alejandro Martínez Guillermo. Graduado en Ingeniería Biomédica en la primera promoción de la UPCT, su trayectoria ha representado los valores de superación, compromiso y excelencia, así como la acción social y la innovación tecnológica.

La clausura de la gala correrá a cargo del consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez.