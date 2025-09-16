Murcia impulsa las empresas de inserción y abre el debate sobre la contratación pública responsable

El Víctor Villegas acogerá mañana la celebración de una jornada nacional con representantes institucionales y profesionales del sector a nivel europeo, para poner en valor el papel de estas entidades como motor de inclusión social

Presentación de la memoria anual de las empresas de inserción social de la Región, el pasado julio, en el CES.

NE. Murcia Martes, 16 de septiembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

Las empresas de inserción realizan a diario una labor encomiable de cohesión social, creando una oportunidad laboral a personas en riesgo de exclusión o en situación vulnerable, con la voluntad de que nadie quede atrás. Estas entidades, que forman parte del ecosistema de fórmulas empresariales de la economía social, proporcionan empleo de calidad en la actualidad a miles de personas a nivel nacional, construyendo así una sociedad más equitativa e inclusiva.

Las entidades promotoras de las nuevas empresas de inserción (Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial, Cáritas, Coopedeco, Fundación Diagrama, Proyecto Abraham y Traperos de Emaús) atendieron en 2024 a más de 100.000 personas en situación o riesgo de exclusión social y contrataron a 199 trabajadores, lo que supone el número mas alto registrado hasta la fecha gracias a este modelo empresarial.

Con el propósito de poner en valor el papel de estas organizaciones como motor de inclusión social y como herramienta clave en el desarrollo de la economía social española, mañana Murcia acogerá la celebración de la Jornada Nacional del Día de las Empresas de Inserción, en el Auditorio Víctor Villegas. La cita, cabe subrayar, se enmarca en el desarrollo de la Cumbre Europea de la Economía Social 2025, que está teniendo lugar durante esta semana en la capital de la Región, consolidándose como escenario de referencia en el debate y la promoción de modelos empresariales comprometidos con las personas, y también como parte de la Capital Española de la Economía Social 2025.

Patrizia Bussi, Maravillas Abadía, Javier Mendoza y Jaime Iglesias, entre los grandes ponentes

«Hemos aprovechado el contexto y tirón de la Cumbre Europea para adelantar el Día de las Empresas de Inserción y tener así lo que nunca ha habido, como personas de relevancia europea», afirma José Manuel García, presidente de Crysalia. Al respecto, cabe subrayar que este encuentro está organizado por Faedei (Federación de Empresas de Inserción) y la colaboración de Crysalia, además del apoyo de instituciones y entidades de referencia en el ámbito de la economía social como Social Economy Europe.

Jornada histórica

La Jornada Nacional del Día de las Empresas de Inserción reunirá mañana a un amplio panel expertos, representantes institucionales y profesionales del sector. A las 10.00 horas arrancará el evento con la bienvenida institucional, a cargo de Antoni Aguiló, presidente de Faedei; Mercedes Bernabé, concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto de Murcia; Tono Pascual del Riquelme, director general de Economía Social de la Región de Murcia, y Jerónima Bonafe, vicepresidenta primera de Cepes.

A tener en cuenta Qué. Jornada Nacional del Día de las Empresas de Inserción, organizada por Faedei y Crysalia.

Cuándo. Jueves, a partir de las 10.00 horas.

Dónde. Sala Miguel Ángel Clares del Auditorio Víctor Villegas de Murcia.

Más información e inscripciones en www.crysalia.es

Acto seguido intervendrá Patrizia Bussi, vicepresidenta de Social Economy Europe, quien pronunciará la ponencia de apertura 'Las empresas de inserción desde la visión europea: futuro, normativas y oportunidades', y también intervendrá Maravillas Abadía, presidenta del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo.

Después se desarrollará la ponencia marco 'La contratación pública responsable como palanca para el crecimiento del modelo de empresas de inserción', a cargo de Javier Mendoza, doctor en Economía y profesor permanente laboral. Tomará el testigo la mesa redonda 'El papel de las empresas de inserción en la economía social: presente y futuro'.

Y tras la presentación 'El valor de medir el impacto: Datos clave de las Empresas de Inserción en España', llegará el turno de la clausura institucional a través de Jaime Iglesias Sánchez-Cervera, comisionado especial para la Economía Social, y Antoni Aguiló, presidente de Faedei.

Las personas interesadas en participar mañana en la Jornada Nacional del Día de las Empresas de Inserción, en el Víctor Villegas, para conocer el presente y futuro de este ámbito tienen que inscribirse en la web de Crysalia (crysalia.es).