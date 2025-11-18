Mercadona comercializará este año 131.000 toneladas de naranja nacional

Cajas de naranjas en la sección de frutería de una de las tiendas de Mercadona.

NE. Murcia Martes, 18 de noviembre 2025, 21:03 | Actualizado 21:10h. Comenta Compartir

Arranca la campaña nacional de la naranja en Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta 'online' que prevé comercializar 131.000 toneladas de este cítrico durante la campaña 2025/26. Para la presente campaña, que acaba de comenzar y se alargará aproximadamente hasta el próximo mes de agosto, la compañía comercializará naranjas procedentes de campos de Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Cataluña, gracias a la colaboración con los proveedores Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Alcafruit, Lasarte, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres, Vicente Giner y Nufresco.

En el caso concreto de la Región de Murcia, donde Mercadona colabora con los proveedores Martinavarro, Bollo, Frutas Tono, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres y Vicente Giner, la compañía prevé comprar 11.000 toneladas de naranjas de campos de Murcia.

Mercadona ofrece en todas sus tiendas naranja nacional en sus tres principales formatos: a granel y malla de 3 y 5 kilos. La entrada de la naranja da así continuidad a la campaña 2025/26 de cítricos de origen nacional en Mercadona, que comenzó el pasado mes de octubre con la llegada de la mandarina y el limón de proveedores españoles. El compromiso de Mercadona con el sector primario español es firme y prioriza por garantizar relaciones estables y transparentes con sus 13 proveedores nacionales de naranja, quienes a su vez trabajan con más de 2.000 agricultores de toda España.