La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cajas de naranjas en la sección de frutería de una de las tiendas de Mercadona.
Especial Hortifruit

Mercadona comercializará este año 131.000 toneladas de naranja nacional

NE.

Murcia

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:03

Comenta

Arranca la campaña nacional de la naranja en Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta 'online' que prevé comercializar 131.000 toneladas de este cítrico durante la campaña 2025/26. Para la presente campaña, que acaba de comenzar y se alargará aproximadamente hasta el próximo mes de agosto, la compañía comercializará naranjas procedentes de campos de Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Cataluña, gracias a la colaboración con los proveedores Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Alcafruit, Lasarte, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres, Vicente Giner y Nufresco.

En el caso concreto de la Región de Murcia, donde Mercadona colabora con los proveedores Martinavarro, Bollo, Frutas Tono, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres y Vicente Giner, la compañía prevé comprar 11.000 toneladas de naranjas de campos de Murcia.

Mercadona ofrece en todas sus tiendas naranja nacional en sus tres principales formatos: a granel y malla de 3 y 5 kilos. La entrada de la naranja da así continuidad a la campaña 2025/26 de cítricos de origen nacional en Mercadona, que comenzó el pasado mes de octubre con la llegada de la mandarina y el limón de proveedores españoles. El compromiso de Mercadona con el sector primario español es firme y prioriza por garantizar relaciones estables y transparentes con sus 13 proveedores nacionales de naranja, quienes a su vez trabajan con más de 2.000 agricultores de toda España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  2. 2 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  3. 3 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  4. 4 Denuncian en Murcia la venta de vivienda protegida al doble del valor de compra y alquileres ilegales en Joven Futura
  5. 5 El 112 avisa a los vecinos de Cartagena de las sirenas y alarmas que sonarán este jueves
  6. 6

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  7. 7 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  8. 8 Abre en el centro de Murcia el primer bufet de sushi y ramen
  9. 9 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  10. 10 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Mercadona comercializará este año 131.000 toneladas de naranja nacional

Mercadona comercializará este año 131.000 toneladas de naranja nacional