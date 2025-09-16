José Luis Reverte: «La formación es el motor de la Región de Murcia y desde GRUPO atu vamos a impulsarla con más fuerza que nunca»

E.C. Murcia Martes, 16 de septiembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

José Luis Reverte, director autonómico de GRUPO atu en la Región de Murcia, adelanta la inminente apertura de la nueva sede de Cartagena y desgrana la apuesta del grupo por la formación para el empleo, la digitalización y el futuro de la comunidad.

–GRUPO atu está a punto de estrenar sede en Cartagena. ¿Qué supone este paso para la empresa?

–Es un hito muy importante para nosotros. Nuestra nueva sede de Cartagena, ubicada en la calle Ramón y Cajal, está en la recta final de las obras y muy pronto abrirá sus puertas. Será un espacio moderno y funcional, con más de 1.500 metros cuadrados, pensado para que la formación se viva de manera cercana, práctica y adaptada a los retos de hoy. Cartagena es un enclave estratégico para la Región y queríamos dar un paso firme allí con unas instalaciones a la altura.

–GRUPO atu lleva años consolidando su presencia en la Región. ¿Qué balance hace de este despliegue?

–Muy positivo. Podemos decir con orgullo que estamos presentes en casi todos los municipios de la Región de Murcia. Ese despliegue territorial nos permite estar cerca de las personas, de sus necesidades de empleo y de las empresas que demandan profesionales. Al final, la formación tiene que llegar allí donde se necesita, y esa proximidad es uno de los grandes valores de GRUPO atu.

–Acaban de ser adjudicatarios de un proyecto muy especial: 'Era Digital'. ¿Qué puede contarnos sobre él?

–'Era Digital' es un proyecto transformador y de enorme impacto social. Ha sido impulsado por la Dirección General de Administración Local del Gobierno Regional y cuenta con financiación de Fondos Europeos. Su objetivo es doble: combatir la despoblación en nuestros pueblos y, al mismo tiempo, dotar a la ciudadanía de competencias digitales que son hoy imprescindibles.

Estamos muy orgullosos de su ejecución, porque no solo se trata de enseñar a usar tecnología, sino de dar oportunidades. Gracias a 'Era Digital', muchos vecinos de pequeños municipios podrán conectarse al mundo, acceder a más servicios, a empleo y, en definitiva, tener más razones para quedarse en su tierra.

Datos interesantes - GRUPO atu ultima la apertura de su nueva sede en Cartagena, en la calle Ramón y Cajal, con más de 1.500 m² dedicados a la formación para el empleo.

- Tiene presencia en la práctica totalidad de municipios de la Región de Murcia

- Es adjudicatario del programa 'Era Digital', financiado con fondos europeos, para combatir la despoblación y dotar de competencias digitales a la ciudadanía.

- GRUPO atu hace una apuesta firme por los certificados de profesionalidad como vía de acceso al empleo y herramienta clave en la nueva Ley de FP.

–¿Qué papel ha tenido el respaldo de la dirección nacional del grupo en esta apuesta?

–Ha sido decisivo. Nuestro director general, Eduardo Ordóñez, ha demostrado un atrevimiento y una visión que quiero destacar. Apostar por la Región de Murcia en este momento significa creer en su potencial de crecimiento, en sus empresas y en su gente. Esa confianza nos da la energía para seguir impulsando proyectos y consolidar a GRUPO atu como un actor clave en la formación para el empleo.

–Habla de formación para el empleo. ¿Por qué es tan determinante en este momento?

–Vivimos un tiempo de grandes transformaciones: digitalización de procesos, incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, y una creciente demanda de mano de obra cualificada en sectores estratégicos. Todo esto exige que las personas estén preparadas, y la vía más eficaz para conseguirlo son los certificados de profesionalidad.

–Los certificados de profesionalidad aún son bastante desconocidos para muchos. ¿Qué destacaría de ellos?

–En primer lugar, que son títulos oficiales, reconocidos en toda España y en Europa. En segundo lugar, que son prácticos, flexibles y muy orientados al empleo real. Y, en tercer lugar, que suponen una gran oportunidad para quienes buscan empleo o desean mejorar en su puesto.

Durante demasiado tiempo los certificados han estado infravalorados, pero hoy se han convertido en la clave para responder a la necesidad urgente de profesionales formados. Con la nueva Ley de Formación Profesional, además, su importancia crecerá aún más, consolidándose como un puente directo entre formación y mercado laboral.

–¿Qué mensaje lanzaría a quien todavía no se ha planteado obtener un certificado de profesionalidad?

–Que se informe, que investigue. Descubrirá que son una oportunidad única para crecer profesionalmente, adquirir competencias muy valoradas por las empresas y mejorar su empleabilidad. Ahora mismo, obtener un certificado de profesionalidad puede marcar la diferencia entre quedarse fuera del mercado o acceder a nuevas oportunidades.

–¿Cómo ve el futuro de la formación en la Región de Murcia?

–Lo veo lleno de posibilidades. Nuestra Región tiene talento, dinamismo y un enorme potencial de crecimiento. Desde GRUPO atu vamos a seguir apostando fuerte por la formación en cada rincón del territorio, por proyectos innovadores y por acercar a las personas las herramientas que necesitan para progresar.

Yo soy joven, tengo mucha energía y muchas ganas de hacer cosas aquí, en mi tierra. Y creo firmemente que la Región de Murcia puede ser un referente en empleo, digitalización y competitividad. Queremos estar en primera línea de ese proceso y poner todo nuestro empeño en lograrlo.