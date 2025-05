Comenta Compartir

Quizá pienses que esas normas no te afectan porque tu empresa no fabrica IoT o no eres proveedor 'cloud'. Sin embargo, cuando el río suena, agua lleva. Las grandes regulaciones europeas empiezan en los sectores críticos y acaban filtrándose a toda la cadena de valor.

NEXO 4.0 nace para recordarnos que gobernar datos no es archivar excels; es decidir sobre ellos, medir su calidad y definir su ciclo de vida, del nacimiento a la eliminación. Lo urgente suele devorar lo importante: migraciones y repatriaciones cloud, cuadros de mando vistosos o modelos LLM que brillan en demos pero se alimentan de datos pobres o sin contexto, cuando no erróneos.

Más información Jornada. Nexo. Edición 4.0: Un dato para gobernarlos a todos

Fecha y hora. 29 de mayo (11.00 horas)

Lugar. Odiseo

Programa. Inauguración del evento a cargo de Juan José Almela, director general de Acción Exterior y Cooperación de la Región de Murcia; ponencias a cargo de Alexandre Bento (Lenovo Iberia), Sergio Navarro (Sopra Steria) y Nuria Lloret (Metric Sald y Universidad Politécnica de Valencia); mesa redonda con Patricia Lacal (Grupo Orenes), Paqui Carrillo (CARM), Sergio Navarro (Sopra Steria) y Alexandre Bento (Lenovo). Cierre el evento a cargo de Javier Medina (ITRES).

Quien asista a NEXO debe llegar con algo más que curiosidad; debe llegar con la intención real de gobernar los datos de su organización; aspirar a distinguir qué conjuntos de datos merecen inversión y cuáles no. Y aunque tomar decisiones puede incomodar, no decidir es peor.

El gobierno del dato no es una moda que se evapora tras un periodo de 'hype'. Es la infraestructura invisible que sostendrá la economía digital europea. Abandonar esta edición sin un mapa claro de roles, políticas y métricas sería perder una oportunidad clave. Quien adopte la federación, la transparencia y la responsabilidad compartida sobre los datos antes de que suene la campana regulatoria no solo cumplirá la ley; también ganará confianza, innovará más rápido y dormirá mejor.

Murcia no es Silicon Valley, pero su tejido productivo afronta el mismo reto; pasar de predicar la «economía del dato» a producirla y rentabilizarla. NEXO nació para tender puentes entre negocio y tecnología. Su cuarta edición es un nuevo trampolín, quizá el más alto que hemos construido, para convertir esta idea en una hoja ruta que guíe a las empresas que nos acompañen.

Aprovechémoslo.