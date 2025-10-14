El Info y el Ceeic acercan las tecnologías de la salud al sistema asistencial sanitario

NE. Cartagena Martes, 14 de octubre 2025, 20:20 Comenta Compartir

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), junto con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (Ceeic), celebró con éxito una jornada llamada a conectar la demanda real de hospitales, clínicas y aseguradoras con soluciones tecnológicas desarrolladas por 'startups' y empresas de la Región.

La sesión, enmarcada en el programa 'CreceStartup Health', contó con la participación del Servicio Murciano de Salud y de gerentes, jefes de servicio, coordinadores, responsables de área y profesionales de centros de salud, así como representantes del ecosistema sanitario. Así, la jornada se convirtió en un punto de encuentro estratégico entre quienes definen necesidades clínicas y quienes aportan innovación.

El director del Info, Joaquín Gómez, subrayó que «este encuentro es una palanca para acelerar la adopción de tecnología sanitaria regional, al servicio de pacientes y profesionales. Encaja con la hoja de ruta del Gobierno regional para impulsar la transferencia al sistema asistencial, fortalecer la competitividad empresarial y posicionar a la Región como referente en 'healthtech'».

