La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Info y el Ceeic acercan las tecnologías de la salud al sistema asistencial sanitario

NE.

Cartagena

Martes, 14 de octubre 2025, 20:20

Comenta

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), junto con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (Ceeic), celebró con éxito una jornada llamada a conectar la demanda real de hospitales, clínicas y aseguradoras con soluciones tecnológicas desarrolladas por 'startups' y empresas de la Región.

La sesión, enmarcada en el programa 'CreceStartup Health', contó con la participación del Servicio Murciano de Salud y de gerentes, jefes de servicio, coordinadores, responsables de área y profesionales de centros de salud, así como representantes del ecosistema sanitario. Así, la jornada se convirtió en un punto de encuentro estratégico entre quienes definen necesidades clínicas y quienes aportan innovación.

El director del Info, Joaquín Gómez, subrayó que «este encuentro es una palanca para acelerar la adopción de tecnología sanitaria regional, al servicio de pacientes y profesionales. Encaja con la hoja de ruta del Gobierno regional para impulsar la transferencia al sistema asistencial, fortalecer la competitividad empresarial y posicionar a la Región como referente en 'healthtech'».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  3. 3 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  4. 4 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  5. 5 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia
  6. 6 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  7. 7 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  8. 8

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  9. 9

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  10. 10 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Info y el Ceeic acercan las tecnologías de la salud al sistema asistencial sanitario