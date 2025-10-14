Ibrahim Fakih: «La técnica Preservé ofrece unos resultados más naturales y seguros en cirugía mamaria» Cirujano plástico, estético y reparador, y cofundador de ONA Clinic en Murcia y Alicante

ONA Clinic, con centros en Murcia, Alicante, Mallorca, Madrid y Las Palmas, cuenta con la confianza y el respaldo de un gran número de clientes que han apostado por sus tratamientos personalizados y su cirugía plástica, estética y reparadora de alta calidad y abordada desde un enfoque integral. Es el caso de la cirugía mamaria, para la que el doctor Ibrahim Fakih, cofundador de ONA Clinic, apuesta por la técnica Preservé para que las mujeres consigan un resultado armónico, seguro y duradero.

–La técnica Preservé, ¿en qué consiste?

–La técnica Preservé es un enfoque moderno en cirugía mamaria que busca mantener al máximo la anatomía y los tejidos naturales del pecho. A diferencia de las técnicas tradicionales, que implican un mayor despegamiento o resección, Preservé respeta la estructura interna y la vascularización del tejido mamario, lo que permite obtener resultados más naturales, seguros y duraderos.

–¿Cuáles son los puntos fuertes de la técnica Preservé en cuanto a resultados y recuperación?

–Sus principales ventajas son la recuperación más rápida, la menor inflamación postoperatoria y la reducción del dolor. Además, al preservar los tejidos, la mama mantiene una consistencia más natural. Las pacientes pueden retomar su rutina habitual antes que con técnicas convencionales.

–¿En qué casos se recomienda utilizar la técnica Preservé?

–Está especialmente indicada en aumentos mamarios primarios, es decir, en pacientes que se realizan su primera cirugía, y en aquellas que buscan un resultado armónico y natural sin comprometer la integridad de su propio tejido. También es una excelente opción en casos donde se prioriza una recuperación más rápida y menos invasiva.

–¿Qué implantes se usan en el aumento con Preservé?

–Generalmente se emplean implantes de la marca Motiva Ergonómicos tipo 2, que se adaptan perfectamente a la técnica. La elección del tipo y tamaño depende de la anatomía de la paciente y de sus objetivos estéticos. El enfoque de Preservé es siempre personalizado.

–¿Cuánto tiempo debe una paciente estar en reposo antes de retomar su rutina laboral y deportiva?

–En la mayoría de los casos, las pacientes pueden volver a sus actividades laborales livianas entre los días 1 y 3, y retomar el ejercicio físico progresivamente a partir de los 10 o 14 días, según la evolución individual. La recuperación es más cómoda y rápida gracias a la mínima agresión tisular.

–¿La técnica Preservé requiere de algún calendario de revisiones por parte de las pacientes?

–Sí, se recomienda un seguimiento médico estructurado: una revisión en los primeros días tras la cirugía, luego al mes, a los tres meses y posteriormente controles anuales. Estas visitas permiten asegurar que la evolución sea correcta y que los resultados se mantengan en el tiempo.

–¿Es una técnica reversible?

–Sí, Preservé es completamente reversible. En caso de que la paciente desee modificar el volumen o el tipo de implante en el futuro, puede hacerse sin complicaciones mayores, ya que la técnica respeta las estructuras internas y facilita intervenciones posteriores si fueran necesarias.

–¿La intervención se lleva a cabo con anestesia local?

–Sí, generalmente se realiza con anestesia local con una ligera sedación, lo que garantiza la comodidad y seguridad de la paciente durante todo el procedimiento. Sin embargo, al ser una cirugía menos invasiva, la recuperación es más rápida y el postoperatorio más confortable.

–¿La técnica Preservé deja cicatriz visible?

–La cicatriz es mínima y discreta, ya que la incisión suele hacerse en el surco submamario, una zona fácilmente disimulable. Con el tiempo, la marca se vuelve prácticamente imperceptible. Además, la técnica evita tensiones innecesarias en la piel, lo que mejora la calidad de la cicatrización.

–¿Se podría decir que los resultados de la técnica Preservé son más naturales que otras técnicas más invasivas?

–Sí. Al mantener la estructura del tejido mamario, la técnica Preservé logra un aspecto y movimiento más natural, con una caída suave y una integración perfecta del implante. Es una técnica que busca potenciar la belleza del cuerpo sin alterar su esencia.