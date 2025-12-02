Grupo Hozono Global implementa la formación en seguridad y salud laboral de su equipo de proyectos

Más de un centenar de profesionales de la compañía participan en las jornadas técnicas organizadas por PRL en Madrid, Alicante y Murcia

El Grupo Hozono Global ha impartido un programa de formación en seguridad y salud laboral con cuatro sesiones a las que han asistido los profesionales que están al frente de diferentes proyectos de la compañía.

Este curso, liderado por el departamento de Prevención de Riesgos Laborales del área de Servicios, se celebró en Madrid, en la zona de Levante (Torrellano) y en Murcia con el objetivo de reforzar las buenas prácticas y mejorar la coordinación en esta materia. Más de cien responsables de proyectos y encargados han mejorado su formación en estas Jornadas Técnicas de Seguridad y Salud Laboral.

Entre las cuestiones que se han analizado en estas jornadas destacan las revisiones industriales y puesta a punto de los centros de trabajo, auditorías, inspecciones, comités de seguridad y salud y oportunidades de mejora en proyectos, entre otras.

Para el responsable de Prevención de Riesgos Laborales en el área de Servicios, Sergio López, estas sesiones del plan de formación han sido muy positivas «porque hemos puesto sobre la mesa asuntos del día a día y sus potenciales soluciones. Se trata de poner en común posibles incidencias que puedan surgir para unificar criterios y cambiar procedimientos si fuera necesario. Es bueno que todos los responsables y por extensión los empleados del Grupo Hozono Global sepan que tienen un departamento que les da cobertura en materia de salud y seguridad laboral», explica.

Con esta iniciativa, el Grupo Hozono Global se marca el objetivo de fortalecer la cultura preventiva y consolidar la formación continua como una herramienta esencial para garantizar la seguridad, la eficiencia y la calidad en todos los servicios de la compañía, además de mejorar la protección de la salud y el bienestar de sus profesionales.

