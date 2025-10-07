La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Público en las instalaciones de Ifepa este pasado fin de semana. Ifepa

La feria de Desembalaje de Antigüedades, Almoneda, Retro y Vintage de Ifepa, la más visitada de su sector a nivel nacional

Auge ·

Más de 13.000 personas visitaron la muestra el pasado fin de semana

NE.

Totre Pacheco

Martes, 7 de octubre 2025, 23:46

Comenta

Un año más la feria de Desembalaje de Antigüedades, Almoneda, Retro y Vintage celebrada en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia-Ifepa en Torre Pacheco se proclama como la de mayor afluencia de público a nivel nacional, y se posiciona como un referente del sector.

En su edición número 22, y compartiendo espacio con el XXII Salón del Vehículo Clásico y Antiguo-Retroauto, más de 13.000 personas disfrutaron de esta cita en la que se expusieron más de 100 anticuarios, batiendo el récord de participación de su historia, que mostraron más de 40.000 piezas, además de 200 vehículos, que hicieron las delicias de los asistentes. Unos datos de asistencia que «ponen de manifiesto el interés que existe por este tipo de eventos que, además, atraen hasta la Región de Murcia a visitantes de toda España y expositores llegados desde Francia y Gran Bretaña», como indica Antonio Miras, director general de Ifepa.

Desde 2003 este Desembalaje de antigüedades está organizado junto con la empresa Llobregat S.F., dirigida por Josep María Camps. En esta ocasión se han celebrado exhibiciones de bolillo y se ha sorteado entre los visitantes una pareja de candelabros de los años 60-70.

Por cuarto año consecutivo, coincidiendo con el Desembalaje de Antigüedades, Almoneda, Retro y Vintage, se celebró el XXII Salón del Vehículo Clásico y Antiguo-Retroauto, organizado por Ifepa y coorganizado por el Club Ruta del Sol, en colaboración con el Club Vehículos Clásicos y Antiguos de Santa Rosalía, así como de Molina de Segura.

Más de 25 expositores han mostrado 200 vehículos de firmas tan llamativas como el más antiguo, un Ford-T de 1930, Simca 1200, Seat 600, 124, 131 o 1500; Simca 1000, 1200; Renault 8, 12; Citroën 2 caballos, entre otros. También se han expuesto motos y bicicletas antiguas, camiones, tractores, siendo también de especial interés los stands para piezas de recambios y accesorios.

En esta edición, participó el Servicio Técnico de Vehículos Históricos de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, que además impartió una charla sobre la matriculación de vehículos históricos.

Además, la Asociación Murciana de Amigos del Ferrocarril instaló varias maquetas que hicieron posible un viaje por la historia hasta, por ejemplo, la antigua estación del Ferrocarril de la ciudad de Murcia, que estaba ubicada en la Plaza Circular, o la Estación de Balsicas-Mar Menor.

