La Boca Te Lía cierra la campaña solidaria 'Hermoso' entregando un cheque de 3.700 euros y 22 tabletas a la Fundación AFIM

La Boca Te Lía entregaba el pasado viernes 26 de septiembre a la Fundación AFIM Murcia un cheque por valor de 3.700 euros y una equipación completa de 22 tabletas destinada a la digitalización del centro de día de la entidad. El acto, celebrado en un ambiente cercano y participativo, pone el broche final a 'Hermoso', la campaña de primavera de la cadena de restauración, organizada y articulada en torno a un bocadillo solidario que, como reza su lema, 'entra por los ojos y conquista por su bondad'. Un guiño a esa acepción tan murciana de «hermoso» que trasciende lo estético para entrar en el terreno de lo valioso y lo ético.

La iniciativa ha combinado consumo responsable, colaboración público-social y visibilidad de las capacidades diversas, enmarcándose en la estrategia de impacto social de La Boca Te Lía: desde la donación de una parte de los beneficios de cada unidad de 'Hermoso' vendida, hasta la sensibilización generada con el apoyo de Pablo Herrera, Mister RNB España 2024, murciano y prescriptor de la campaña. El resultado, medible y tangible, se traduce en un impulso decisivo para modernizar la intervención socioeducativa que AFIM presta a 22 usuarios, con una ocupación del 100% y una lista de espera de cuatro años.

«Nos pusimos en contacto con Pablo para proponerle una campaña y de la conversación nos surgió la idea de unir a las tres partes en un mismo mensaje», explican desde La Boca Te Lía. «Hemos sentido a nuestros consumidores muy involucrados y conscientes desde el primer momento. Todo lo que ha sucedido alrededor de la campaña hace honor a su nombre porque ha sido verdaderamente hermoso».

La donación de 22 tabletas no es un accesorio, sino la piedra angular de un salto cualitativo: permitirá digitalizar protocolos, diseñar itinerarios personalizados de aprendizaje y objetivar progresos en tres áreas troncales de AFIM —autonomía personal, motricidad e integración social—, al tiempo que abre la puerta a nuevas dinámicas de estimulación cognitiva y comunicación aumentativa.

Para las familias, cuyo bienestar depende en gran medida de la estabilidad y calidad del recurso de centro de día. No es casual que AFIM, que amplía actualmente su sede con el local anexo, tenga en cartera la creación de una sala de estimulación social: la tecnología permitirá programaciones más ricas y versátiles en ese nuevo espacio, abarcando desde ejercicios sensoriales hasta simuladores de situaciones cotidianas para entrenar habilidades adaptativas.

Porque, más allá del titular, la tecnología habilita métricas y evidencias que facilitan acceder a convocatorias, justificar el impacto y acortar la brecha digital en un colectivo que, a menudo, queda al margen de la revolución educativa por falta de medios específicos o financiación estable.

Activar palancas sociales

'Hermoso' es también un caso de estudio sobre creación de valor compartido. La Boca Te Lía ha alineado una palanca comercial —un producto estacional con alta rotación— con una palanca social —la donación por venta— y una palanca reputacional —una campaña con un prescriptor local— para activar: tráfico en sala, conversación y conexión con sus clientes y, en paralelo, retorno social medible.

