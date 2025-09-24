BACK2E transforma el 'networking' profesional: así será el evento anual de ENAE Alumni

El encuentro, que se desarrolla este viernes, incluirá intervenciones de expertos acerca del turismo, la vivienda y la inteligencia artificial

El próximo viernes, 26 de septiembre, Murcia será el escenario de BACK2E, el evento anual de ENAE Alumni que promete transformar la forma en que los profesionales viven los encuentros empresariales. Este encuentro combina aprendizaje de primer nivel, oportunidades de 'networking' y experiencias gastronómicas en un mismo espacio, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de vivir lo que la organización denomina 'la E de ENAE': experiencia, excelencia y encuentro real.

Según explica Mar Abad Rubio, presidenta de ENAE Alumni, «con BACK2E buscamos que los asistentes vivan algo distinto: un espacio donde la formación, la gastroexperiencia y el networking se mezclan de manera natural, permitiendo aprender, disfrutar y establecer relaciones valiosas en un entorno dinámico y cercano», asegura.

La jornada se desarrollará en Promenade, iniciándose con la recepción de asistentes a las 11.30 horas y una bienvenida que marcará el tono de un día diferente. Se pondrá el foco en la formación de alto nivel con intervenciones de tres referentes que ofrecerán una visión única sobre turismo, vivienda e inteligencia artificial.

Manuel Melenchón, director general de la Región Sur de Hyatt, con más de 25 años de experiencia internacional en marcas de lujo, será entrevistado sobre las tendencias del sector turístico. Su experiencia en supervisión de operaciones y crecimiento estratégico en mercados clave de la región EAME permitirá a los asistentes conocer de primera mano cómo anticiparse a los cambios y liderar en un entorno global en constante transformación.

A continuación, Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), abordará los desafíos del sector inmobiliario en España. Su intervención ofrecerá una visión completa de por qué la vivienda se ha convertido en un reto social, y qué soluciones se plantean para avanzar hacia un modelo sostenible y eficaz.

La jornada de formación culminará con Silvia Leal, reconocida como una de las diez expertas más influyentes de España en innovación y estrategia digital, premio Nacional de Management 2024 y asesora de organismos como la OCDE y la Unión Europea en materia de inteligencia artificial. Su ponencia ofrecerá una visión práctica sobre cómo incorporar la inteligencia artificial en la estrategia empresarial y sacar partido de las oportunidades que la tecnología ofrece para impulsar la competitividad y la innovación.

A partir de las 14.30 horas, BACK2E se transformará en una experiencia de 'networking' y gastronomía que se prolongará hasta las 22.00 horas. Los asistentes podrán disfrutar de 'showcookings' en vivo, espacios dedicados a marcas de ENAE Alumni y zonas de 'lifestyle', todo en un ambiente distendido que invita a la interacción profesional y a establecer contactos de calidad. Mar Abad insiste en que esta parte del evento es tan importante como las conferencias: «Queremos que cada participante viva un día completo donde aprender, conectar y disfrutar se combinen de manera orgánica. La gastroexperiencia y el networking no son un complemento, sino parte esencial de la experiencia que ofrece BACK2E».

Respaldo de primer nivel

El evento cuenta con el respaldo de empresas de primer nivel, como Vidal Golosinas, Audi, CaixaBank, LA VERDAD y Pramac, lo que refuerza la relevancia y el carácter innovador de BACK2E.

Y, como no podía ser de otra manera, el compromiso de ENAE Alumni con la sociedad va más allá de la formación, apoyando con este acto a Jesús Abandonado al que se le donará el 10% de lo recaudado.

El nuevo formato del encuentro anual de antiguos alumnos de ENAE ofrece una oportunidad para vivir un día completo en el que se combinan la formación de calidad, la inspiración de referentes nacionales e internacionales y la creación de relaciones profesionales que aportan valor real. Este 26 de septiembre, Murcia tendrá la ocasión de acoger un encuentro único que demostrará que la E de los eventos profesionales tiene nombre: BACK2E.

Las entradas para acudir a BACK2E ya están disponibles en la web oficial del evento.

