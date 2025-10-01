BACK2E 2025 reúne con éxito a profesionales, directivos y emprendedores

EFQ Murcia Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:11 Comenta Compartir

La edición 2025 de BACK2E ha sido un éxito absoluto. El gran encuentro anual organizado por ENAE Alumni volvió a reunir a profesionales, directivos y emprendedores en un espacio diseñado para combinar formación de primer nivel, oportunidades de 'networking' y experiencias inolvidables. El evento, que tuvo lugar en un entorno exclusivo en Murcia, se ha consolidado ya como una cita imprescindible en la agenda de los antiguos alumnos de la escuela y de toda la comunidad empresarial de la región.

Desde el inicio quedó claro que no se trataba de una cita más. El programa, diseñado bajo un formato innovador, combinó conocimiento y emoción a partes iguales. La cita comenzó con ponencias de Manuel Melenchón, Pedro Fernández y Silvia Leal, que ofrecieron claves para anticipar los desafíos de un entorno empresarial en constante transformación.

La dimensión institucional del encuentro vino de la mano de Mar Abad, presidenta de ENAE Alumni, quien recordó el valor de pertenecer a una comunidad que acompaña a sus miembros más allá de las aulas. Sus palabras reflejaron el orgullo compartido por todos los presentes, que celebraron la oportunidad de reencontrarse y seguir creciendo juntos.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la intervención de Antonio Ballester, presidente de Fuerm, que entregó un cheque solidario de 2.036 euros a la organización Jesús Abandonado, recaudados íntegramente con el 10% del importe de las entradas. Su mensaje, centrado en la importancia del compromiso social en la formación y la empresa, fue recibido con entusiasmo y aplausos, recordando que ENAE es también una institución que transforma vidas más allá del ámbito académico.

El broche final al acto lo puso Luis Alberto Marín, consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, quien clausuró el evento con un discurso cercano y emotivo. Sus palabras resumieron el sentimiento de pertenencia que se vivió durante toda la jornada: «Porque yo soy ENAE y seré alumni siempre». Una frase que resonó entre los asistentes y que simboliza la fuerza de una comunidad que se reconoce a sí misma como parte esencial del tejido empresarial y social de la región.

Tras las intervenciones, la jornada sorprendió con una propuesta gastronómica convertida en espectáculo, gracias a un showcooking en directo que acompañó a una comida amenizada por la música de un pianista y un saxofonista. La innovación tecnológica también tuvo su espacio, con un holograma interactivo que ofreció información sobre ENAE y su asociación de antiguos alumnos, sorprendiendo a todos por su puesta en escena futurista.

El resto de la velada estuvo marcado por un ambiente festivo. Los asistentes pudieron disfrutar de música en directo con un grupo que prolongó la energía positiva hasta bien entrada la noche. El 'networking' se mezcló con la celebración en un entorno que reforzó la conexión entre generaciones de antiguos alumnos y profesionales de distintos sectores.

El balance fue unánime: BACK2E 2025 ha sido una edición histórica. La combinación de conocimiento, innovación, solidaridad y celebración ha confirmado que este encuentro no solo es el mayor evento de networking de ENAE, sino también una experiencia transformadora que deja huella en todos los que participan.

BACK2E reafirma que pertenecer a ENAE Alumni es formar parte de una comunidad profesional que inspira, conecta y abre puertas a nuevas oportunidades. Una comunidad que crece año tras año, que trasciende generaciones y que ofrece algo más que formación: un sentimiento de orgullo y pertenencia que hace de ENAE un lugar al que siempre se quiere volver.