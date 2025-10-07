La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Anecoop celebra 50 años unida a la agricultura

Rreferente ·

La cooperativa aprovechó el marco de Fruit Attraction para destacar los hitos logrados y las líneas futuras de actuación de la entidad

N. E.

Murcia

Martes, 7 de octubre 2025, 23:46

Comenta

Anecoop, primera empresa hortofrutícola del Mediterráneo, celebra su 50 aniversario. Fruit Attraction fue el escenario elegido para hacer balance de estas cinco décadas de servicio al sector. El presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, y su director general, Joan Mir, hicieron un recorrido por la historia, los hitos más importantes, la actualidad y las líneas futuras de actuación de la entidad.

Con una felicitación, «a todos los que han formado y forman parte de esta gran familia», comenzó su intervención el presidente de Anecoop: «Nuestros agricultores son los protagonistas de nuestra historia. Cultivan futuro guiados por los valores cooperativos y comprometidos con una agricultura sostenible que garantiza alimentos saludables, protege el medio ambiente y fortalece las comunidades rurales», aseguró Alejandro Monzón.

Anecoop nace en 1975 cuando 31 cooperativas citrícolas decidieron unificar su volumen de producción para abordar en mejores condiciones comerciales los mercados del este de Europa. Ser un interlocutor atractivo para la gran distribución por oferta y servicio, fue otro de los grandes objetivos desde el inicio. «Arranca así un proyecto disruptivo para aquella época, que hoy se ha consolidado como referente en el sector hortofrutícola en Europa», según su presidente, Alejandro Monzón.

En la actualidad, Anecoop integra a 61 entidades socias y representa a más de 20.000 agricultores que cultivan más de 61.000 hectáreas repartidas por toda la geografía española, concretamente en 13 provincias (Valencia, Castellón Alicante, Región de Murcia, Almería, Cádiz, Sevilla, Huelva, Ciudad Real, Segovia, Valladolid, Navarra y Lérida).

En cuanto a su oferta se refiere, el director general de Anecoop, Joan Mir, señala que «ofrecemos una amplia gama de productos que incluye cítricos, frutas de temporada –verano y otoño–, frutas exóticas, hortalizas, además de zumos, conservas vegetales, flores y productos de V gama. Contamos también con una división especializada en vinos. A la producción convencional sumamos prácticas de producción integrada y agricultura ecológica, siempre con el objetivo de mejorar la rentabilidad de nuestros socios y responder eficazmente a las exigencias del canal de distribución».

Con más de 90 productos en cartera, Anecoop dispone de una oferta homogénea en términos de volumen, gama y calendario, presente en un total de 74 países.

Además, cuenta con una estructura integrada por cinco delegaciones en España, doce filiales en ocho países y dos plataformas logísticas, que la capacita para dar una respuesta ágil y un servicio próximo y eficiente a sus clientes, configurando la que es, «posiblemente, la mayor red comercial hortofrutícola en Europa».

También se repasaron algunos de los hitos que han marcado la historia de Anecoop, destacando por encima de todo el papel fundamental de las personas que la han sostenido e impulsado a lo largo de cinco décadas. Otro de los momentos clave fue el nacimiento de su red comercial internacional con la puesta en marcha de la primera filial en Francia en 1979; el lanzamiento de productos tan emblemáticos como la sandía sin pepitas Bouquet (1992) y el kaki Persimon (1997); la elaboración en esa misma década del reglamento naturane de producción integrada; el lanzamiento de campañas de comunicación como Raciones de Vida para el Campo (2020).

