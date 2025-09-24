Anastasia Zayats: «Innovar es crear experiencias que sorprendan, emocionen y lleguen a todo el mundo»

Cofundadora de Star Play y 'Premio a Profesional Autónoma' de CaixaBank en la Región de Murcia

Anastasia Zayats acaba de recibir el 'Premio a Profesional Autónoma' de CaixaBank en la Región de Murcia, galardón que pone en valor la excelencia profesional de las trabajadoras por cuenta propia en España. En esta entrevista relata su experiencia como emprendedora.

–¿Cómo fueron sus primeros pasos como emprendedora?

–Podría parecer que lo difícil era saber por dónde empezar, pero en Murcia hay tantas organizaciones y entidades de apoyo que nunca me sentí sola. Desde el principio acudimos a AJE, que nos dio un gran empujón, y yo siempre he estado muy presente en eventos del Instituto de Fomento, OMEP, Netting o Adimur. El verdadero reto fue la formación: reconocer en qué áreas tenía menos experiencia y buscar cómo aprender. Pero siempre encontré cursos y programas que me ayudaron a crecer. Ese primer paso consistió más en atreverme a moverme, preguntar y dejarme acompañar.

– ¿Cómo surgió la idea de su proyecto y qué necesidades identificó en el mercado?

–Nació en Madrid. Yo trabajaba como actriz y mi pareja como diseñador, y coincidimos en la empresa Game Masters. Allí nos dimos cuenta de que los juegos carecían de chispa, de una dramaturgia real que conectara con el jugador. Nosotros soñábamos con crear algo distinto, experiencias donde la narrativa, la emoción y la interacción fueran el corazón del juego.

Ya en Murcia vimos una necesidad clara en el mercado: no existían propuestas de ocio inmersivo. No había cluedos en vivo, ni escape box portátiles, ni juegos personalizados para empresas o celebraciones privadas. Detectamos que tanto las familias como las empresas buscaban alternativas de ocio diferentes, más creativas y participativas.

Así nació Start Play: para llenar ese vacío con experiencias únicas y accesibles, capaces de adaptarse a cualquier espacio y público. Apostamos por acercar la cultura del juego inmersivo a la gente, y el boca a boca hizo crecer el proyecto hasta convertirlo en una empresa con un catálogo enorme de experiencias: para adultos, niños, team buildings de empresa, cumpleaños y grandes eventos.

–¿Qué cualidades personales considera indispensables para liderar un emprendimiento con éxito?

–Lo primero es la pasión, creer de verdad en lo que haces. También la creatividad, porque emprender significa buscar soluciones nuevas a cada paso. Y, por supuesto, la capacidad de resiliencia, de levantarte una y otra vez cuando las cosas no salen como esperabas. El éxito de un proyecto no depende solo de tener una buena idea, sino de la constancia, la capacidad de adaptarte y rodearte de personas que sumen.

–¿Qué sintió al ganar el 'Premio a Profesional Autónoma' de CaixaBank en la Región de Murcia?

–Felicidad, ilusión y orgullo. Es un honor que se reconozca un proyecto tan diferente como el nuestro dentro de un premio de este nivel. Además, tiene un valor muy personal: recuerdo que al día siguiente de cumplir 18 años lo primero que hice fue abrir mi primera cuenta en CaixaBank, y desde entonces siempre me he sentido acompañada y apoyada por esta entidad. Es mi banco de toda la vida, y recibir un premio suyo me hizo muchísima ilusión, porque se unen lo profesional y lo personal.

–El premio es un reconocimiento a su esfuerzo. ¿Cómo influye un galardón como este en su motivación y la proyección del proyecto?

–Este premio es un chute de energía y de confianza. Emprender no es un camino fácil y muchas veces dudas de si lo que estás haciendo tiene realmente el impacto que deseas. Reconocimientos así te confirman que vas por el buen camino y que tu trabajo sí aporta valor. A nivel personal me motiva a seguir soñando en grande, y a nivel profesional abre puertas: da visibilidad a mi empresa, genera confianza en clientes y colaboradores, y nos impulsa a seguir creciendo. Al final, es una mezcla de ilusión renovada y responsabilidad. Siento que no solo represento a Start Play, sino también a esas personas que creen en proyectos distintos e inclusivos.

–¿Qué papel juega la innovación en el desarrollo de su empresa?

–La innovación no es solo 'hacer algo nuevo', sino crear experiencias que sorprendan, emocionen y lleguen a todo el mundo. En Start Play significa estar siempre buscando lo último: nuevas dinámicas de juego, tecnologías aplicadas a los juegos, narrativas distintas para nuestros cluedos en vivo, o formas originales de integrar la participación en un evento. Innovar también es escuchar al público y adaptar cada experiencia para que sea accesible e inclusiva: porque el ocio debe ser para todos. En resumen, la innovación es lo que nos mantiene vivos como empresa, hace que cada proyecto sea único y nos impulsa a seguir creciendo.

–¿Qué papel juegan las alianzas y colaboraciones en el crecimiento de un negocio emergente?

–Son claves. Un proyecto por sí solo puede avanzar, pero cuando te rodeas de otras organizaciones, instituciones y profesionales, el impacto se multiplica. Desde luego, crecer en red es la mejor manera de consolidar un negocio emergente.

–¿Cómo valora el ecosistema emprendedor en la Región de Murcia?

–Lo que más me gusta es lo cercano que es. Entidades como AJE y el Instituto de Fomento siempre han estado ahí para apoyarme, con formación, asesoramiento y poniéndome en contacto con personas clave. Esto facilita dar los primeros pasos y te anima a seguir adelante.

Por supuesto, todavía hay cosas que se pueden mejorar, como dar más visibilidad y apoyo a proyectos innovadores y culturales, que a veces no entran en el foco de lo tradicional. También sería muy positivo fomentar más colaboración entre empresas de distintos sectores, porque ahí es donde realmente se generan sinergias que hacen crecer a todos.

Aun así, Murcia tiene un ecosistema emprendedor muy vivo, con muchísimo talento y energía. Es una tierra que te da oportunidades y que, si sabes aprovecharlas, te impulsa muchísimo. Creo que el futuro para quienes emprenden aquí es brillante.

–¿Cuándo sintió que su proyecto pasaba de ser una idea a convertirse en una empresa consolidada?

–Varios momentos marcaron ese cambio. El primero fue cuando, gracias al boca a boca, empezamos a recibir llamadas constantes de personas que querían vivir nuestras experiencias sin que nosotros tuviéramos que buscarlas. Ahí entendí que habíamos creado algo que realmente llegaba a la gente. Luego, empresas, ayuntamientos y grandes marcas empezaron a confiar en nosotros para gamificar sus eventos y diseñar actividades de 'team building'. Esto nos hizo ver que lo que habíamos creado tenía un valor real en el mercado.

Y, por supuesto, los reconocimientos que hemos recibido con Atraco al Compadre y el hecho de que venga gente de toda España y de diferentes partes del mundo a jugar nuestra sala de escape room en Alcantarilla, son una confirmación de que Start Play ya no es solo un proyecto, sino una empresa consolidada.

–¿Qué objetivos le ilusionan más?

–Nos ilusiona seguir abriendo nuevas salas de 'escape room' —de hecho ya estamos trabajando en ello— y dar vida a nuestro proyecto más ambicioso: Horror Imperium Scream Park, aquí en la Región de Murcia. A medio plazo también queremos llevar nuestros juegos por toda España, crecer a nivel nacional y acercar nuestras experiencias a más gente.