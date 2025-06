Altaona, el corazón de la nueva expansión residencial en Murcia

EFQ Murcia Lunes, 30 de junio 2025, 01:26 Compartir

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado los trámites para construir 8.700 viviendas en el entorno de Altaona Sports & Wellness Resort, confirmando el gran potencial urbanístico en la zona de Campo de Murcia.

La pedanía de Baños y Mendigo cambiará sustancialmente con la construcción de nuevas viviendas en los próximos años que dotarán a sus habitantes de más servicios y de una gran oferta de ocio y restauración de la máxima calidad. Desde el Ayuntamiento de Murcia se ha autorizado la construcción de más de 8.000 viviendas entre los núcleos residenciales de Baños y Mendigo y Corvera, cerca del aeropuerto internacional Región de Murcia y del centro logístico de Amazon.

Ampliar Las villas Aqua están distribuidas en dos plantas, en un entorno natural incomparable. Taolis

Como ha declarado Antonio Navarro, concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia: «Esta actuación se enmarca en un equilibrio entre el crecimiento urbano, el compromiso ambiental y en el dinamismo del Campo de Murcia, que tiene un gran potencial y son complementarios al desarrollo de otras zonas del municipio».

Oportunidades que ya son una realidad

Este ambicioso plan urbanístico complementa el proyecto inmobiliario Altaona Sports & Wellness Resort que ya se encuentra en marcha y que supone una oportunidad excelente para quienes deseen residir en el Campo de Murcia, con la mejor calidad de vida que puedan imaginar y a un paso del centro de Murcia y de todos los servicios.

Ampliar La zona chill out de Villa Aqua. Taolis

Las villas y apartamentos construidos y residentes todo el año, zonas verdes e instalaciones deportivas, hacen de este nuevo complejo residencial un lugar seguro e ideal para disfrutar de la vida que deseas.

Entorno único y privilegiado

Altaona Sports & Wellness Resort está situado en el borde del parque regional El Valle y Carrascoy, un enclave de ensueño, naturaleza y tranquilidad con todos los servicios al alcance de la mano. El impacto en el entorno será mínimo, ya que sólo el 9% de su extensión está destinado a la construcción, por lo que seguirá siendo un lugar exclusivo y respetuoso con la naturaleza.

Ampliar Villas Oasis, de estilo mediterráneo, cuenta con parking, jardín y piscina privada. Taolis

La proximidad al centro de Murcia y a las principales playas de la región (entre 15 y 20 minutos en coche), al hospital Virgen de la Arrixaca (centro hospitalario más importante de la Región) y a colegios internacionales como ELIS Murcia y King's College, así como al aeropuerto internacional Región de Murcia hacen de este enclave un lugar muy bien comunicado.

Grandes oportunidades de inversión Altaona Sports & Wellness Resort está impulsado por The Art of Living in Spain (TAOLIS), la firma de renombre internacional en la creación de residencias de lujo, con cinco proyectos inmobiliarios y la clara visión de crear un espacio residencial y turístico donde la calidad de vida, la naturaleza y la sostenibilidad sean los verdaderos protagonistas.

Ampliar Espectacular campo de golf en Altaona. Taolis

A esto se suma el aval de Century 21, una de las redes inmobiliarias más reconocidas a nivel internacional, que, gracias a su experiencia y alcance global, conecta compradores e inversores en un complejo residencial de gran proyección. «El momento es ahora. La implicación de Century 21 Now como comercializadora en Murcia asegura la mejor asesoría y acompañamiento en sus inversiones», asegura Cecilia Garres, directora de Century 21 Now III. Para los nuevos residentes, es una oportunidad de invertir en una zona de alto potencial, dotada de los mejores servicios, calidades y oferta del mercado.

Ampliar Acceso a Altaona Sports & Wellness Resort. Taolis

El desarrollo urbanístico que se avecina en el Campo de Murcia, y concretamente en la pedanía de Baños y Mendigo, supone la mejor inversión ya consolidada en la Región.

Altaona Sports & Wellness Resort es una realidad que ofrece el mejor hogar donde vivir y la mejor inversión disponible en Murcia.

Temas

Región de Murcia