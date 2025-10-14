Airbus reconoce a MTorres por su excelencia en calidad y fiabilidad

Pierre-Henri Ortiz, vicepresidente de Compras, Sistemas de Fabricación e Industrialización de Airbus; Juan Albéniz, director general de MTorres; Yolanda Torres, vicepresidenta de MTorres; Charles Huguet, vicepresidente Senior y Compras Generales de Airbus, y Olaf Rüscher,director comercial de la División Aeroespacial de MTorres.

La empresa MTorres ha sido reconocida por su cliente Airbus con el galardón en la categoría 'Agility' en la Conferencia Anual de Proveedores 2025, celebrada en Hamburgo y que reunió a un reducido grupo de proveedores estratégicos, de entre las más de 25.000 empresas que forman parte del elenco de suministradores del gigante de la aeronáutica.

Airbus reconoció a los mejores proveedores del año en las categorías que representan las seis características estratégicas que prioriza en sus proveedores.

MTorres compartió el estrado con el resto de galardonados, empresas como Rolls Royce, Lufthansa Technik, Panasonic Avionics o Thales.

El reconocimiento sitúa a MTorres entre los socios estratégicos más destacados de la cadena de suministro global de Airbus y llega en un momento muy especial, ya que la compañía celebra este año su 50 Aniversario como referente en automatización industrial y transformación digital.

El premio ha sido otorgado en la categoría 'Agility', en reconocimiento a la agilidad, capacidad de adaptación y compromiso que MTorres ha exhibido en sus proyectos para Airbus. Actualmente, la cartera de proyectos que tienen como objeto el suministro de equipos y soluciones para Airbus es de más de 20 contratos activos, lo que hace de Airbus el mayor cliente de MTorres en volumen de negocio.

Entre los proyectos más voluminosos en curso están las líneas de ensamblaje del ala del A320 en Broughton (Reino Unido), las nuevas líneas de taladrado de la aleta vertical del A320 en Stade (Alemania), las máquinas de encintado de las alas y de los fuselajes en fibra de carbono del A350 el Illescas (Toledo) y en Stade (Alemania).