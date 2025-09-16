AERCE en Murcia ultima los preparativos de los premios de la asociación a nivel nacional

NE. Murcia Martes, 16 de septiembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

La Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE) en Murcia tendrá un próximo mes de octubre muy intenso en cuanto a actividades, ya que el día 29 se celebrará en el Real Casino de Murcia la XIV edición de los Premios AERCE, una de las principales citas anuales de la asociación, en la que se premiarán las principales iniciativas llevadas a cabo en todo el territorio nacional por el área de Compras. Sostenibilidad, estrategia, gestión o implementaciones tecnológicas serán las protagonistas de una noche en la que la junta territorial de Murcia también premiará a una empresa murciana.

Además, al día siguiente, AERCE celebrará una jornada dirigida a los compradores de la región, el Procurement Day de Murcia, con ponencias magistrales, mesas de debate y casos de éxito.

