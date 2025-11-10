Mu-tantes invita a aprender del error en su quinta edición

Murcia pretende convertirse esta semana en «el epicentro de la experimentación artística» con la quinta edición de Mu-tantes. Durante las jornadas de viernes y ... sábado, el Centro Párraga acogerá «un ecosistema creativo muy diverso, lleno de diseño, arte, arquitectura, moda, música, fotografía y, sobre todo, con mucha experimentación», explica su director, Tóbal Sánchez, sobre la nueva entrega de este evento, bautizada como 'Ecosistema' que girará en torno a diferentes ponencias donde conocer el proceso creativo y el lado más personal de diferentes profesionales nacionales. Muchos de ellos visitan por primera vez la Región. Proyectos fallidos, olvidados, rechazados por un cliente o simplemente ideas personales que no se han desarrollado serán algunos de los puntos fuertes de este formato alternativo de conferencias.

Como novedad, este año, al finalizar las charlas, el festival mostrará «una nueva cara, más sonora y visual» a través del formato AV Live: «Performance, arte visual y conciertos en directo, un formato cercano, dinámico y muy ecléctico».

Entre los ponentes de esta edición, el público podrá escuchar a Erik Harley, creador del movimiento 'pormishuevismo' y experto en estudios urbanos, reconocido por su crítica a la especulación y la gentrificación. Además, los asistentes podrán llevarse ejemplares firmados de su libro 'Rotondas y mamotretos' el sábado, en un acto que contará con la colaboración de la librería circular Libros Traperos.

Estará también Cora Novoa, productora, DJ, fundadora del sello Seeking the Velvet, con una carrera que combina lo técnico, lo artístico y lo experimental en la música electrónica y «hará doblete en en Mu-tantes, con una potencia sobre los procesos creativos de la música digital y un AV Live que mezclará el tecno con los visuales más experimentales».

Otros de los participantes en estas charlas serán Verònica Fuerte, «diseñadora gráfica y directora creativa de 'Hey', referente internacional del diseño, emprendedora y una creativa con más de 20 años de trayectoria», destaca Sánchez; Fàtima Valldeperas, Ausias, The Clueless, «una agencia creativa que está especializada en en avatares digitales y que nos mostrará nuevos procesos»; Ricardo Villoria, «un artista visual y fotógrafo que desde Asturias convierte la tradición en un discurso contemporáneo, demostrando que hay caminos alternativos que abren nuevas narrativas»; Garbo Studios, y una mesa redonda 'Yo fui un mutante' con Lola Baños, Emilio Cerezo y Arturo Méndez.

Participarán también Verònica Fuerte, Fàtima Valldeperas, Ausias, The Clueless, Ricardo Villoria y Garbo Studios

Por la noche, el festival ofrecerá actuaciones en directo con artistas como Lolo & Sosaku, «un dúo que experimenta la cultura con el sonido experimental»; Kabeaushé, la mencionada Cora Novoa, Tirana y Alex Augier, mezclando música, arte visual y performances.

Manuel Cebrián, director del ICA, que ha acompañado a Tóbal Sánchez y los miembros de su equipo José Lorente y Roberto Navarro en la presentación de Mu-tantes en el Centro Párraga, destacó la capacidad del festival de «sorprendernos, algo que en estos tiempos es difícil con tantos eventos y festivales» gracias a mostrar «una visión no solamente desde el punto de vista de la industria cultural, sino también desde el punto de vista de las personas y sus aprendizajes a partir del error». Enseñar «la constancia, la ilusión pero, sobre todo, la profesionalidad por llevar a cabo un proyecto y elevarlo hasta la parte más alta de ese proyecto» es el objetivo de esas conferencias, que van más allá de ser inspiradoras.

Además de las ponencias, Mu-tantes ofrecerá un taller de collage experimental impartido por la murciana Amelia García por cortesía de la casa de papel Antalis. Antes, impartirá «una breve charla sobre los distintos tipos de papeles y sus cualidades para inspiración de los asistentes», explicó Lorente.

Durante los descansos y al cierre de cada jornada, el productor y DJ wini two dará forma a los Interludios Sonoros, una experiencia que mezcla ambient, groove y exploración global. Con más de dos décadas de trayectoria y un espíritu ecléctico, wini two ha pasad por clubs y escenarios de toda Europa y Latinoamérica, construyendo puentes entre culturas y sonidos.

Por las tardes, el café correrá de la cafetería de especialidad murciana Vértigo y Calambre mientras que, cuando caiga la noche, Planet Souvlaki traerá su propuesta de comida griega. Entre tanto, habrá tiempo para visitar la exposición de la escuela IED Madrid, que creará una instalación dentro de las jornadas del festival. El proyecto 'Abono' estará situado en el corazón del Centro Párraga.

La programación completa está disponible en la web del festival, mu-tantes.com, donde también se pueden adquirir las entradas. Abono General: 42,00 €; AV Live: 25,00 € (acceso único a 'performaces' y conciertos: Lolo & Sosaku, Kabeaushé, Cora Novoa, Alex Augier y Tirana).