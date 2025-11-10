La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Presentación de la quinta edición de Mu-tantes, que dirige Tóbal Sánchez (tercero por la izquierda), en el Centro Párraga. Javier Carrión / AGM

Mu-tantes invita a aprender del error en su quinta edición

Creadores como Erik Harley y la productora y DJ Cora Novoa hablarán sobre su trayectoria profesional y sus proyectos fallidos durante el viernes y el sábado en el Centro Párraga de Murcia

Natalia Benito

Natalia Benito

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:14

Comenta

Murcia pretende convertirse esta semana en «el epicentro de la experimentación artística» con la quinta edición de Mu-tantes. Durante las jornadas de viernes y ... sábado, el Centro Párraga acogerá «un ecosistema creativo muy diverso, lleno de diseño, arte, arquitectura, moda, música, fotografía y, sobre todo, con mucha experimentación», explica su director, Tóbal Sánchez, sobre la nueva entrega de este evento, bautizada como 'Ecosistema' que girará en torno a diferentes ponencias donde conocer el proceso creativo y el lado más personal de diferentes profesionales nacionales. Muchos de ellos visitan por primera vez la Región. Proyectos fallidos, olvidados, rechazados por un cliente o simplemente ideas personales que no se han desarrollado serán algunos de los puntos fuertes de este formato alternativo de conferencias.

