La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga. EFE

Vox elude pronunciarse sobre Pérez Llorca y se centra en negociar más allá del pacto presupuestario firmado con Mazón

El partido de Abascal exigirá a los populares medidas más duras contra la inmigración irregular y contra el Pacto Verde

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:04

Comenta

Vox ha conocido la designación de Juanfran Pérez Llorca como candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana a la vez que los ... medios de comunicación, ni siquiera cinco minutos antes. «Estamos a la espera de que nos lo comuniquen oficialmente», ha afirmado el secretario general del partido, Ignacio Garriga, que sin embargo, ha asegurado no sentirse molesto por no enterarse con ninguna antelación del nombre de la persona con la que tendrán que cerrar un pacto en los próximos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  2. 2 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 10 al 14 de noviembre en la Región de Murcia
  3. 3 Manolo Bakes abrirá una nueva cafetería en Murcia: esta es la ubicación
  4. 4 Los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela en el hotel de Lo Pagán
  5. 5 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  6. 6

    La joven asesinada por su exnovio en Librilla quería cambiar la cerradura de su casa
  7. 7 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  8. 8

    Vecinos de Guadalupe, en Murcia, en pie de guerra por la falta de limpieza: «Me da vergüenza que mis amigos vengan a casa»
  9. 9 Detenido el presunto autor de la agresión sexual a una camarera en un salón de juegos de Murcia
  10. 10

    La gripe aviar se extiende y agudiza la crisis del huevo en España: los precios se disparan un 31%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vox elude pronunciarse sobre Pérez Llorca y se centra en negociar más allá del pacto presupuestario firmado con Mazón

Vox elude pronunciarse sobre Pérez Llorca y se centra en negociar más allá del pacto presupuestario firmado con Mazón