La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. EP

Sumar invita a la ministra de Vivienda a dimitir si no propone medidas «valientes»

La portavoz del grupo parlamentario magenta lamenta que los españoles «están perdiendo la paciencia» con la «inacción» frente a la crisis habitacional

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 12:49

Comenta

La crisis en el seno del Gobierno de coalición por la vivienda se agudiza. Sumar ha sugerido este martes, por primera vez, que Isabel ... Rodríguez, la ministra del ramo, debería «dejar paso» a otra persona si su departamento no acomete medidas «serias, innovadoras y valientes» para atajar el que se ha convertido, según el CIS, en el principal problema de los españoles. Ciudadanos que, según la portavoz del grupo parlamentario magenta, Verónica Martínez Barbero, «están perdiendo la pacienda con esta ministra».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia
  2. 2 El Mar Menor entra en situación de anoxia en la zona sur y el Instituto Español de Oceanografía teme otra «mortalidad» de peces
  3. 3

    El primer tranvibús encargado para prestar servicio en Murcia ya se encuentra en las cocheras municipales
  4. 4 La avenida Juan de Borbón de Murcia sumará una nueva promoción de viviendas: estas son las características del proyecto
  5. 5 El Mar Menor estrena el primer arrecife de ostras con el fin de retener cada año cien toneladas de nitrógeno
  6. 6 Los vecinos de Vistabella, en Murcia, se echan a la calle para protestar: exigen un barrio «más verde, limpio y seguro»
  7. 7

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  8. 8 Homenaje al conserje de un colegio de Molina de Segura que salvó la vida del pequeño Imran
  9. 9

    El impacto de la dana en el Mar Menor deriva en una guerra científica de cifras y el choque político
  10. 10

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sumar invita a la ministra de Vivienda a dimitir si no propone medidas «valientes»

Sumar invita a la ministra de Vivienda a dimitir si no propone medidas «valientes»