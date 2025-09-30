Sumar se desmarca de Sánchez y considera una «imposición» el plan de Trump para Gaza

El plan del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza ha dividido a los miembros del Gobierno de coalición en un momento en el que ambos ... partidos exhibían cierta unidad en la cuestión palestina. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, daba la «bienvenida» a la propuesta de paz, los ministros de Sumar ponían en tela de juicio la viabilidad de esta solución para el conflicto en la región y mostraban su oposición a los 20 puntos propuestos por el mandataro norteamericano, que tacharon de «imposición».

«Debemos rechazar con claridad cualquier plan que no garantice el cese inmediato de la violencia, el levantamiento del bloqueo, la reconstrucción del territorio palestino y un calendario claro hacia el reconocimiento pleno de Palestina como Estado soberano, que permita que sea su propia población quien decida el futuro de su país», han manifestado a través de un comunicado los integrantes del socio minoritario del Ejecutivo.

Sumar ha desgranado que «sin autodeterminación» de los palestinos no «habrá paz ni justicia», para agregar que el «genocidio» en Gaza resulta ya «inaceptable». Asimismo, ha defendido que es «imprescindible un alto el fuego inmediato por parte de Israel», el despliegue urgente de ayuda humanitaria bajo el mandato de Naciones Unidas, la retirada del Ejército hebreo de la Franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes israelíes y prisioneros palestinos.

«Es profundamente preocupante que se pretenda resolver el conflicto ignorando a la población palestina, el papel de sus instituciones legítimas y el marco de Naciones Unidas», insisten los ministros de Sumar.

Conversaciones «positivas»

Fuentes de Moncloa, en cambio, remarcan que el presidente del Gobierno no ha dicho que lo compartan ni que respalde el contenido del plan de Trump. En ese sentido, tampoco creen que Sumar diga nada diferente a la postura oficial. «Hay que dar la bienvenida a una apróximación entre Israel y Palestina. Iniciar conversaciones es positivo», insisten.

España mantiene que la única solución «viable y legítima» al conflicto palestino-israelí es la creación de dos Estados soberanos que convivan en paz y seguridad. La negativa de Israel a reconocer la legitimidad del Estado palestino, según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, constituye «un obstáculo fundamental» para alcanzar una estabilidad duradera.