La vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz y el ministro de Cultura Ernest Urtasun. EP

Sumar apoya el plan de Sánchez contra Israel pero reclama la retirada de la embajadora en Tel Aviv

Díaz, Urtasun y García valoran como «potente» el paquete de medidas, aunque advierten que el Gobierno debe dar más pasos para frenar el «genocidio» en Gaza

C. P. S.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:59

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el espacio político Sumar han considerado positivo el plan de medidas contra Israel anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No obstante, insisten en que España debe ir más allá y reclaman la retirada de la embajadora en Tel Aviv, Ana María Salomón.

En un mensaje publicado en Bluesky, Díaz recordó que la semana pasada ya trasladaron al PSOE la necesidad de «hacer más» para detener el «genocidio» palestino y agradeció a la sociedad civil su movilización.

Por su parte, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, calificó el plan como un «paquete potente» fruto del diálogo en el seno del Ejecutivo, aunque reconoció que la salida de la diplomática quedó fuera de las medidas anunciadas.

El dirigente de Sumar ha afirmado que es «jurídicamente importante» que Sánchez aluda a la situación en Gaza como genocidio y que ahora hay que ver el calendario de aplicación de las medidas, pues algunas serán inmediatas y otras requieren de mayor desarrollo reglamentario. En todo caso, ha asegurado que su despliegue será urgente.

Desde Más Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, destacó en X que el Gobierno ha dado un «paso al frente» para frenar la masacre en Gaza con propuestas como el embargo de armas, sanciones comerciales y la restricción de entrada a responsables israelíes en España.

