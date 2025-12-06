La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al acto institucional por el Día de la Constitución Efe
Día de la Constitución

Sánchez y Feijóo se echan a la cara el incumplimiento de la Constitución

El presidente del Gobierno acusa al PP de desmantelar el Estado del bienestar mientras el líder de la oposición le achaca de liderar una «época disolvente de la política española»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:02

Comenta

Ni un rastro del espíritu de concordia que alumbró la Constitución hace 47 años en los discursos del presidente del Gobierno y el líder ... de la oposición en los festejos en el Congreso. Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijóo han arremetido hoy el uno contra el otro por incumplir la Carta Magna en las declaraciones ante los medios en el patio del Congreso que sirven de prolegómeno a los actos oficiales por la conmemoración anual del aniversario y a los posteriores corrillos. No ha habido tregua institucional, antes al contrario, ante una cita que llega enmarcada por un enfrentamiento feroz con las causas por corrupción como telón de fondo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mascarilla será obligatoria desde el 9 de diciembre en todos los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias de la Región de Murcia
  2. 2 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Valencia desaparecido desde febrero
  3. 3 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de diciembre de 2025
  4. 4 La dificultad para dar clase y las faltas de respeto de niños y padres, principales problemas a los que se enfrentan los profesores en la Región de Murcia
  5. 5 La autopsia ve indicios de violencia física y sexual en el niño aparecido muerto en Almería
  6. 6

    Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry, el autor del Museo Guggenheim de Bilbao
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy viernes 5 de diciembre de 2025
  8. 8 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 5 de diciembre de 2025
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10 La mejor barbería de España vuelve a estar en Murcia: este es el establecimiento galardonado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sánchez y Feijóo se echan a la cara el incumplimiento de la Constitución

Sánchez y Feijóo se echan a la cara el incumplimiento de la Constitución