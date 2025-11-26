La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sánchez llega a la sesión de control al Gobierno en el Congreso este miércoles EFE

Sánchez apela al TC y Europa para que pongan «las cosas en su sitio» tras el fallo del Supremo contra García Ortiz

Feijóo reprocha al presidente del Gobierno que tilde de «mentiroso» al alto tribunal: «Cada vez es usted más peligroso para la democracia»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:06

Pedro Sánchez dio este miércoles por supuesto, durante la sesión de control en el Congreso, que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos ... Humanos corregirán la sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado jueves condenó al aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos sobre el proceso contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. El presidente insistió en que su Gobierno acatará el fallo -no en vano, el Consejo de Ministros puso ya ayer en marcha el mecanismo para designar a Teresa Peramato como nueva responsable del Ministerio Público- pero también insistió en presentar a García Ortiz, sin decirlo abiertamente, como víctima de una causa política.

