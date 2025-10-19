La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez, este sábado en el congreso de los socialistas europeos, en Ámsterdam E. P.

Sánchez acaricia otra vez la idea de resistir gracias a la división de la derecha

Los socialistas alientan el choque ideológico en temas divisivos para el PP y aglutinantes para Vox tras contener el desgaste por Cerdán

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:12

Comenta

El pasado junio, en plena conmoción por el informe de la UCO que situó a Santos Cerdán como el auténtico cerebro de la trama corrupta ... por la que el Tribunal Supremo llevaba ya meses investigando al exministro socialista José Luis Ábalos, muchos en el PSOE llegaron a dudar de que esta vez Pedro Sánchez pudiera volver a levantar cabeza. Pero han bastado cuatro meses para que las cosas se vean de otra manera. Los sondeos publicados a lo largo del último mes han dado algo de aliento al Gobierno. Los socialistas, aun por debajo del resultado de las últimas generales, en las que obtuvieron el 31,6% del voto, resisten no lejos del 30%, mientras el PP lucha para taponar la vía de agua que se le ha abierto hacia Vox.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un bebé que se quedó encerrado en un coche en Archena
  2. 2 Muere atrapado debajo de un tractor en Águilas
  3. 3

    El reencuentro de extrabajadores de Galerías Preciados de Murcia tres décadas después del cierre
  4. 4 Minuto de silencio, sentada y flores para rendir homenaje al ciclista fallecido en la pedanía murciana de Cobatillas
  5. 5

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  6. 6

    Las islas y los circuitos culturales, los destinos preferidos para 20.000 murcianos que viajan con el Imserso: «Prácticamente está todo vendido»
  7. 7 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Málaga
  8. 8

    El Efesé duerme líder tras otra fiesta en el Cartagonova
  9. 9

    El nuevo Real Murcia falla de manera múltiple y aún no mejora al del curso pasado
  10. 10

    Ricardo Darín: «No sé si hay alguien más afortunado que yo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sánchez acaricia otra vez la idea de resistir gracias a la división de la derecha

Sánchez acaricia otra vez la idea de resistir gracias a la división de la derecha