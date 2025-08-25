La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Robles visita este lunes la Brigada 'Guadarrama' para condecorar a militares por las labores de apoyo durante la dana en Valencia. EFE

Robles señala a las comunidades del PP por incumplir su obligación de prevenir incendios

La titular de Defensa, que este martes comparecerá en el Senado, afirma que los presidentes populares «saben cómo se ha trabajado desde el primer momento» y denuncia «muchísimos casos» de inoperancia

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:56

Horas antes de comparecer en el Senado para dar cuenta de la respuesta de la administración central contra los incendios forestales, la ministra Margarita Robles ... avanzó las líneas maestras de su intervención. Al menos la derivada política de la gestión contra el fuego. La titular de Defensa reprendió a los presidentes populares de las comunidades autónomas afectadas de «no asumir sus obligaciones» para prevenirlos, al tiempo que les ha reclamado «responsabilidad» y ha apelado a sus conciencias ante las críticas al Gobierno por la falta de medios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  2. 2 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  5. 5 La venganza equivocada que dejó al joven de Orihuela encadenado a una cama
  6. 6 Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz
  7. 7 El Real Murcia ofrece medio millón de euros por Flakus
  8. 8

    El descontento y el aumento de población impulsan el independentismo en La Manga
  9. 9 Apuñala a su padre en una pierna durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares
  10. 10

    La Fiscalía espera rescatar 95 millones en nueve casos de presunta corrupción en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Robles señala a las comunidades del PP por incumplir su obligación de prevenir incendios

Robles señala a las comunidades del PP por incumplir su obligación de prevenir incendios