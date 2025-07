Robles remarca que el fiscal general tiene que tomar una «decisión personal» sobre su dimisión

El aval de Pedro Sánchez al fiscal general del Estado después de que la sala de Apelación del Tribunal Supremo confirmara su procesamiento por ... supuesta revelación de secretos en el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, fue este martes muy explícito. Pero solo un día después la ministra de Defensa, y juez de carrera, Margarita Robles, se ha añadido un matiz sustancial a ese respaldo, en pleno debate sobre si la permanencia de Álvaro García Ortiz en el cargo resulta en estas condiciones perjudicial o no para la institución.

Robles ha subrayado que la ley no obliga al máximo responsable del Ministerio Público a renunciar porque el alto tribunal crea que hay razones para sentarlo en el banquillo y que ella no es «quién» para decirle lo que tiene que hacer, pero no ha defendido su permanencia. «Las dimisiones son siempre una cuestión personal, cada uno tiene que saber en función de su responsabilidad lo que tiene que hacer en cada momento», ha recalcado. En todo caso, también ha insistido en que en un Estado de derecho «todos somos inocentes, incluido el fiscal general del Estado, hasta que no haya una sentencia condenatoria que sea firme».

En Moncloa remarcan que las palabras de Robles no son más que una muestra de «respeto» y que, aunque el Gobierno apoya a García Ortiz no tiene ninguna intención de presionarle para que no tire la toalla si él entiende que es lo más conveniente; cosa que de momento, según apuntó Europa Press el martes, no contempla. En el PSOE, en todo caso, sí hay voces que entienden que apartarse sería ahora lo más prudente, con independencia de su inocencia o culpabilidad. En esa dirección ha apuntado el exministro Josep Borrell, el expresidente de Aragón, Javier Lambán, o el presidetne de Castilla-La Mamcha, Emilia Gacía-Page.