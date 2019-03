Rivera pone a prueba su política de fichajes en las primarias de Ciudadanos La secretaria de Relaciones Institucionales y responsable del Área de Cultura de Ciudadanos, Marta Rivera; la secretaria de política municipal de la formación naranja, Begoña Villacís; el presidente de Cs, Albert Rivera; la responsable del Área Mujer. / EP Un sector del partido cuestiona las últimas incorporaciones a dedo como la expopular Silvia Clemente, candidata de Castilla y León COLPISA Viernes, 8 marzo 2019, 19:42

Ciudadanos culmina este sábado su proceso de primarias para elegir a sus candidatos para las próximas elecciones generales del 28 de abril y para las autonómicas y municipales del 26 de mayo. Un mero trámite para Albert Rivera, que sin duda será designado candidato a la Presidencia del Gobierno. En eso no habrá sorpresas pese a tener enfrente, por primera vez, contrincantes. Quince en total.

En 2015, los militantes naranjas no llegaron a votar para elegir al cabeza de lista al Congreso porque los cinco afiliados que pretendían competir con Rivera no reunieron los avales necesarios para poder presentarse. Ahora, en cambio, el partido no ha exigido avales para concurrir a las primarias.

No se espera lo mismo en Castilla y León donde la dirección somete al escrutinio de sus militantes la elección de Silvia Clemente como representante de la formación liberal en esta comunidad.

El fichaje unilateral de la que fuera presidenta del Parlamento regional con el PP ha dividido por primera vez a los cuadros del partido, que no entienden la incorporación 'in extremis' de la exdirigente popular -se hizo a través de votación telemática 24 horas antes de que se cerraran los plazos-, con un pasado político inquietante y muchas sombras en su gestión. Un malestar que se cristalizó con la decisión del hasta ahora diputado Francisco Igea de rebelarse contra los designios de Rivera y su círculo, y presentar su candidatura a las primarias de Castilla y León.

Este médico, miembro además de la ejecutiva nacional, tomó la decisión de postularse para tratar de evitar que Clemente aspire a presidir el Gobierno regional porque considera que no da la imagen de regeneración que debería ofrecer Ciudadanos. La exdirigente popular tiene además sombras pendientes de resolver con la justicia. Se investiga una subvención que recibió la empresa de su marido -Patatas Meléndez-, cuando ella era la consejera de Agricultura y Ganadería, además de que está siendo investigada en sumarios de Gürtel y en otros casos de corrupción.

Una batalla cuerpo a cuerpo en la que Igea cuenta con el respaldo de una de las grandes figuras dentro del partido, Luis Garicano, el responsable económico de la formación y candidato al Parlamento Europeo, y de otros miembros de la dirección, como la responsable de Educación, Marta Martín, o los diputados Toni Roldán o Fernando Maura.

Contestación interna

Rivera nunca se había enfrentado como hasta ahora a una contestación interna tan amplia. Y aunque en las filas naranjas se afanan por restar importancia al enfrentamiento, las costuras internas en el partido se han abierto. El líder de Ciudadanos y su círculo han hecho de su política de fichajes estrella su estrategia fundamental con la que dar el sorpasso al PP. Una suerte de «plataforma constitucionalista» transversal que aglutine a exdirigentes populares y socialistas con la que poder liderar el centro político y seguir pescando votos a izquierda y derecha del tablero.

Si mañana Igea gana las primarias será un primer revés para la dirección nacional y, especialmente, para Rivera que verá cuestionado su liderazgo. A la espera del resultado, en el partido ya están preparados los argumentarios. Pase lo que pase, en Ciudadanos «hay verdadera democracia interna».